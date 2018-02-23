Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Saniyelerle kurtuldu: 'Her şey bir anda gelişti'

    Saniyelerle kurtuldu: 'Her şey bir anda gelişti'

    İHA
    23.02.2018 - 20:10 | Son Güncelleme:

    Bodrum’da fren yerine gaza basan sürücü cipi ile hediyelik eşya satan dükkana girdi. İşletme sahibinin, cip dükkana girmeden saniyeler önce dışarı çıktığı için kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

    Kaza, Yeniköy Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 48 BD 637 plakalı cip sürücüsü fren yerine gaza basınca sokakta faaliyet gösteren dükkana girdi. Cam çerçevenin inip ortalığın savaş alanına döndüğü dükkanda maddi hasar oluştu. Dükkanın işletmecisi Harun Aksu’nun ise kazadan saniyeler önce dışarı çıktığı öğrenilirken o esnada içeride kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araç bölgeden kaldırıldı.

    HER ŞEY BİR ANDA GELİŞTİ

    Dükkanın işletmecisi Harun Aksu, yaptığı açıklamada “Ben dükkandaydım, bir saniyeliğine dışarı çıkmıştım. Ne yapmak için çıktığımı hatırlamıyorum. Her şey bir anda gelişti. Bir gaz sesi ve gürültü duydum, arkamı döndüğümde araç içerideydi. Ben daha sonra şoka girdim, çünkü bir saniye ile kurtuldum” dedi.

    Etiketler: BODRUM , cip , fren , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri