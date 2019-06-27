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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ  / DHA
27.06.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Saniyeler sonrası korkunç! Görüntüleri ortaya çıktı…

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ÜMRANİYE'de polisten kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil, halı saha maçından dönen gençlere çarptı. 4 gencin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Aşağı Dudullu Mahallesi Şahinler Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alemdağı Caddesi'nde ilerleyen 34 HZ 8545 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin, cadde üzerinde denetim yapan bir polis aracının aynasına vurarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında aşırı hızlı giden sürücü Keskin önce kaldırıma çarptıktan sonra havalanarak halı saha maçından dönen 6 gencin üzerine uçtu. Sürüklenen otomobil bir evin duvarına çaparak durabildi. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki arkadaşı inerek kaçtı. 

2 GENÇ AĞIR YARALANDI

Olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada sesleri duyan vatandaşlar otomobilin altında kalan Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın, Alper Malkoçoğlu'na yardım etmek için seferber oldu. Gruptan Mikdat Aktaş ve Emrah Hamancı kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardında ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma ve İlhan Varank Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ağır yaralı olduğu öğrenildi. 

KAÇAN 2 KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Otomobilden kaçan sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanında bulunan arkadaşı Onur Dikmen kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracıyla Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilin içerisinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırarak bir otoparka götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

FECİ KAZA KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırıma çarparak havalanan otomobilin gençlerin üzerine uçtuğu görülüyor. Otomobil sürüklenerek duvara çarpıyor.

Polisten kaçarken yayaların arasına daldı
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