Saniyeler içinde çaldı saniyeler içinde yakalandı

M.A.A, geçtiğimiz Perşembe günü Karayolları Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak girdi. Yakıt aldıktan sonra aracının lastiklerinin havasını kontrol ederek hava basmaya başladı. Bu sırada aracına bir kişi yaklaştı. M.A.A’ya fark ettirmeden camdan elini içeri sokarak cüzdanı aldı ve kaçmaya başladı. İstasyona akaryakıt almak için gelen Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını fark etti. Cüzdanı çalan kişinin peşine düşen polisler kovalamaca ile kısa sürede yakaladı.

Adının S.A (20) olduğu belirlenen kişi sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Cüzdan sahibine teslim edildi. S.A, Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.