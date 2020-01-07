MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSaniye saniye takip edildi! Kıskıvrak yakalandılar
GeriGündem Saniye saniye takip edildi! Kıskıvrak yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 18:46,Son Güncelleme:/

Saniye saniye takip edildi! Kıskıvrak yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saniye saniye takip edildi! Kıskıvrak yakalandılar

Bingöl'da jandarma ekiplerince termal kamera destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli sırt çantalarında taşıdıkları 10 kilo esrarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, 2 şüphelinin yol kontrol uygulamasına takılmadan araziden yürüyerek uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini edindi. Bu kapsamda hareke geçen ekipler, şüphelilerin sevkiyatı yapacakları Genç ilçesindeki Çamlık mevkisinin kırsalında termal kamera ve gece görüş cihazlarıyla önlem aldı. Faaliyet sırasında termal kamerasında sırt çantalı görüntülenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 kilo esrar ile bin 500 euro para ele geçirildi. Esrar ve paraya el konulurken, şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Saniye saniye takip edildi Kıskıvrak yakalandılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle