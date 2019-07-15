Sanık avukatından ilginç tepki: Akıllı raporuna şaşırdım...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSanık avukatından ilginç tepki: Akıllı raporuna şaşırdım...
GeriGündem Sanık avukatından ilginç tepki: Akıllı raporuna şaşırdım...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil ÖZÇOBAN/DHA
15.07.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Sanık avukatından ilginç tepki: Akıllı raporuna şaşırdım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sanık avukatından ilginç tepki: Akıllı raporuna şaşırdım...

BURSA’nın Mudanya ilçesinde garson olarak çalıştığı iş yerinden sipariş götüren Muhammet Bal’ı (25), çıkan tartışmada sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Orhan Çinko (20), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 Nısan ayında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hasanbey Mahallesi Hal Çarşı'daki bir iş yerinde garson olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Bal, sipariş götürürken yolda karşılaştığı psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Orhan Çinko ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammet Bal, eline geçirdiği sandalyeyle Orhan Çinko'nun üzerine doğru giderken sendeledi. Bal'ın elindeki sandalye düştü. Orhan Çinko, bıçakla sırtından ve göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Çağırılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Osman Çinko ise tutuklandı.

Osman Çinko hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.

AKILLI RAPORUNA ŞAŞIRDIM

Davanın karar duruşmasına, ölen Muhammet Bal’ın eşi Ebru Bal ile sanık avukatı Selami Uğur katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda aklı dengesinin yerinde olduğu belirtilen Orhan Çinko, duruşmaya Samsun Bafra Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Çinko savunmasında, "Psikolojik rahatsızlığım vardı. Tokat attım. Üzerime doğru sandalyeyle yürüdü. Bıçağı korkutmak için salladım. Pişmanım” dedi.

Sanık avukatı Selami Uğur ise, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu, cadde ortasında namaz kıldığını, çöplerden topladığı gazete parçalarını evine götürdüğünü söyleyerek, "Adli Tıp kurumundan gelen akıllı raporuna ben de şaşırdım. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum” dedi.

İki çocuğu ile dul kaldığını söyleyen Ebru Bal ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanık Orhan Çinko’yu müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Çinko hakkında iyi hal ve tahrik indirimi uygulamadı. Mahkeme heyeti, temyiz için 7 gün içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz yolunun bulunduğu belirtti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İzli mermilerle ateş açtılar, bomba attılar
Kuzey Irak'a hava harekâtı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Bu da Zeynepbank vurgunu!
"S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi"