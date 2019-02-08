Sanık ağladı salon da ağladı
Eşi 76 yaşındaki Esme Aksakal’ı cep telefonuna gelen mesajlar yüzünden 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla dava açılan 84 yaşındaki Bilal Aksakal ağlayarak yaptığı savunmasında duruşma salonundakileri de ağlattı.
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ikinci duruşmasında ifade veren Bilal Aksakal şunları söyledi: “Ben kadınlara karşı çok saygılı bir insanım. Her şey onu çok fazla sevmemden oldu. Ona olan sevgime ihanet olarak kabul ettim ve hazmedemedim. Bu işlerden anlayan bir doktora götürün, ben bir kadını memnun edemeyecek miyim baksın.” Tanık olarak dinlenen Bilal Aksakal’ın kızı Sinem Kumcu, babasından herhangi bir şikâyeti olmadığını anlattı. Sinem Kumcu, “50 senedir bir boşanıyorlar, bir sevişiyorlar bir tartışıyorlar. Babam bana annemin başka erkeklerle görüştüğünü söylemişti. Bıktığını söylüyordu” dedi. Diğer kardeşlerin dinlenmesi için duruşma ertelendi.
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