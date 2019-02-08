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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sanık ağladı salon da ağladı

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Sanık ağladı salon da ağladı

Eşi 76 yaşındaki Esme Aksakal’ı cep telefonuna gelen mesajlar yüzünden 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla dava açılan 84 yaşındaki Bilal Aksakal ağlayarak yaptığı savunmasında duruşma salonundakileri de ağlattı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ikinci duruşmasında ifade veren Bilal Aksakal şunları söyledi: “Ben kadınlara karşı çok saygılı bir insanım. Her şey onu çok fazla sevmemden oldu. Ona olan sevgime ihanet olarak kabul ettim ve hazmedemedim. Bu işlerden anlayan bir doktora götürün, ben bir kadını memnun edemeyecek miyim baksın.” Tanık olarak dinlenen Bilal Aksakal’ın kızı Sinem Kumcu, babasından herhangi bir şikâyeti olmadığını anlattı. Sinem Kumcu, “50 senedir bir boşanıyorlar, bir sevişiyorlar bir tartışıyorlar. Babam bana annemin başka erkeklerle görüştüğünü söylemişti. Bıktığını söylüyordu” dedi. Diğer kardeşlerin dinlenmesi için duruşma ertelendi.

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