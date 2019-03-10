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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat Başaran - MUĞLA
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Sandıkta ittifak yapacağız'

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'Sandıkta ittifak yapacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sandıkta ittifak yapacağız. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın huzur için CHP’ye oy vermelerini istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Dalaman, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde seçmenle buluştu ve özetle şunları söyledi:

KÖYLÜ ÜRETECEK

“Bizim bu topraklarda özgürce, bağımsız yaşamamızı sağlayan bir kişi var; Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu güzel ülkede beraber yaşamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’de yaşamak için bize verdiği bir hedef var; çağdaş uygarlığı yakalamak üretimden geçer. Üretirseniz, güçlü olursanız bir beka sorununuz olmaz. Fabrikada ve tarlada çalışarak üreteceğiz. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek için üreteceğiz. Köylü üretecek, çiftçi üretecek. Atatürk’ün ortaya koyduğu model üretmekten geçiyor. Kadın kardeşlerime sesleniyorum, güçlü şekilde birleşin CHP’ye oy verin. CHP’ye oy vermek uygarlığa oy vermektir. CHP hiç kimseyi ötekileştirmez. CHP kırda ve kentte yaşayanların beraber huzur içinde yaşamasını ister. Her vatandaşı huzur içinde yaşadığı beldeye, büyükşehire kavuşmasını istiyoruz.

Sandıkta ittifak yapacağız

İKİ ŞEY İSTİYORUM

Biz baharı yalnızca buraya değil, bütün Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Bütün Türkiye’de insanlar birbirlerine selam vermeli ve kucaklamalıdır. Belediye başkanlarından iki şey istiyorum, seçildiği andan itibaren herkesi kucaklayacak. Şu mahalle oy verdi, şu mahalle oy vermedi diye hizmet etmeyecek. Bir mahallede yoksulluk ve fakirlik varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız. İkincisi, belediye başkanlarımız para harcar. Yaptıkları her harcamanın hesabını halka verecekler. Kul hakkı yemeyen bir anlayış istiyoruz. Sandıkta ittifak yapacağız. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın huzur için CHP’ye oy vermelerini istiyoruz. Toplum ikiye ayrılmış gibi gözüküyor. Demokrasiden yana olanlar ve demokrasiye karşı olanlar. Demokrasiden yana olanların başımızın üstünde yeri var.

NOHUTA NE OLDU?

AK Parti ve MHP’ye oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek isterim. 17 yıldır iktidardalar. Vergi istedin vatandaş verdi, özelleştirme yaptın. Ne oldu da iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor? Ne oldu bu ülkenin nohutuna, fasulyesine? Neden dışarıdan geliyor?”

‘YOKSULUN, AYDININ, KADINLARIN PARTİSİYİZ‘

“CHP Kuva-yi Milliyecilerin kurduğu bir partidir. Köklerimizi Atatürk’ün koyduğu ilkelerden alırız. Kimsenin kimliği, inancıyla ilgilenmeyiz. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik, şimdi her şeyi dışarıdan alıyoruz. Kim yaptı bunu? Ben de biliyorum kimin yaptığını, siz de biliyorsunuz. Senin oyunu aldı, senin ağzındaki lokmayı da almaya kalktı. Biz halkın, yoksulun, aydınların, kadınların partisiyiz. CHP’nin konuşması en çok onları rahatsız ediyor. ‘Bay Kemal konuşuyor’ diyorlar. Bay Kemal konuşmayıp ne yapsın? Bay Kemal yolsuzluk yapmaz. Bay Kemal siyasete girdiği gün bütün mal varlığını açıkladı. Bu nedenle Bay Kemal olmak kolay değildir.”

İSTİFACI BAŞKANLARA SERT ELEŞTİRİ

“Belediye başkanı ‘niye beni seçmediniz’ diye istifa edip gidiyorsa doğru değildir. Önemli olan kurumsal yapıdır. Hepimiz şöyle ya da böyle gelip gideriz. ‘Ben olmazsam belediye başkanlığı olmaz, milletvekilliği olmaz’ demek doğru değil. Asla doğru bulmuyorum. Bu tür insanların belediyeye doğru dürüst hizmet edeceğine inanmıyorum. Bizim kurumsal kimliğimiz var ve biz o kimlikle yola devam edeceğiz.”

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