Sandıkta hile uyarısı
AK Parti 31 Mart günü sandıkta görev yapacak görevliler ve müşahitler için seçim kılavuz hazırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kılavuzdaki yazısında sandık görevlilerini uyararak, “15 Temmuz ruhu ile sandıklara sahip çıkmalıyız. Sandığa yönelik hilelerin önüne geçin” dedi.
AK Parti’nin 68 sayfada seçim gününde müşahit ve görevlilerin yapması ve yapmaması gerekenleri anlattığı kılavuzda sandık kurallarına uymayanların anında şikâyet edilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı. Erdoğan, kılavuzdaki önsözde sandık görevlilerine şu talimatları verdi:
“Seçimlerde sandık başında partimizin hak ve hukukunu korumak hayati öneme sahiptir. Sandığa yönelik hilelerin önüne geçin. Arkadaşlarımızın her birinin sorumlu oldukları yerlerde zamanında bulunmasını, vazifelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmesini istiyoruz. Sandığın namusu ve milli iradenin sağlıklı olarak tecellisi görevi, siz değerli seçim görevlilerimizin üzerinde tarihi bir emanettir.
SANDIK NAMUSTUR
AK Parti’nin kurulduğu tarihten beri girdiği her seçimden birinci parti olarak çıkarak elde ettiği başarıda başta müşahitlerimiz olmak üzere tüm seçim görevlilerimizin rolü gerçekten büyüktür. 31 Mart seçimlerinde de AK Parti’nin yeni bir zaferi sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmayınız ki, seçim sandıkta kazanılır. Yine unutmayınız ki, sandık seçimin namusudur.”
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