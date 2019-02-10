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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sandıkta hile uyarısı

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Sandıkta hile uyarısı

AK Parti 31 Mart günü sandıkta görev yapacak görevliler ve müşahitler için seçim kılavuz hazırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kılavuzdaki yazısında sandık görevlilerini uyararak, “15 Temmuz ruhu ile sandıklara sahip çıkmalıyız. Sandığa yönelik hilelerin önüne geçin” dedi.

AK Parti’nin 68 sayfada seçim gününde müşahit ve görevlilerin yapması ve yapmaması gerekenleri anlattığı kılavuzda sandık kurallarına uymayanların anında şikâyet edilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı. Erdoğan, kılavuzdaki önsözde sandık görevlilerine şu talimatları verdi:

“Seçimlerde sandık başında partimizin hak ve hukukunu korumak hayati öneme sahiptir. Sandığa yönelik hilelerin önüne geçin. Arkadaşlarımızın her birinin sorumlu oldukları yerlerde zamanında bulunmasını, vazifelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmesini istiyoruz. Sandığın namusu ve milli iradenin sağlıklı olarak tecellisi görevi, siz değerli seçim görevlilerimizin üzerinde tarihi bir emanettir.

SANDIK NAMUSTUR

AK Parti’nin kurulduğu tarihten beri girdiği her seçimden birinci parti olarak çıkarak elde ettiği başarıda başta müşahitlerimiz olmak üzere tüm seçim görevlilerimizin rolü gerçekten büyüktür. 31 Mart seçimlerinde de AK Parti’nin yeni bir zaferi sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmayınız ki, seçim sandıkta kazanılır. Yine unutmayınız ki, sandık seçimin namusudur.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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