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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)
11.05.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi 21 Mayısta siyasi partilerle paylaşılacak

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Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi 21 Mayısta siyasi partilerle paylaşılacak

23 Haziranda yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için takvim belirlendi. Takvime göre 21 Mayısta kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesi, seçime katılacak siyasi partilere talepleri halinde verilecek.

YSKnın 6 Mayıs 2019de aldığı seçim yenileme kararı doğrultusunda İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan takvime göre, İstanbul için seçim süreci bugün başlıyor. Takvime göre, 13 Mayıs Pazartesi günü ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesi mülki idare amirlerinden talep edilecek. Mülki idare amirleri, 15 Mayısta kamu görevlileri listelerini ilçe seçim kurullarına gönderecek. Yine 15 Mayısta ilçe seçim kurulları, seçime girecek siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak üye listelerini isteyecek.

SANDIK KURULU BAŞKAN VE MEMUR ÜYELERİ 21 MAYISTA PARTİLERE BİLDİRİLECEK

Belirlenen takvim çerçevesinde 20 Mayıs Pazartesi günü, ilçe seçim kuruluna bildirilen kamu görevlileri arasından ad çekme usulüyle sandık başkanları ve memur üyeleri belirlenecek. 21 Mayısta ise kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesi seçime katılacak siyasi partilere talepleri halinde verilmeye başlanacak. YSKnın bugün aldığı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesinin siyasi partilerle paylaşılması kararı böylece ilk kez 21 Mayısta uygulanacak.

SANDIK KURULLARINA 26 MAYISA KADAR İTİRAZ EDİLEBİLECEK

23 Mayıs Perşembe günü sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetler başlayacak. Ölüm ve istifa halleriyle boşalan adaylıkların yerine gösterilecek yeni adaylar en son 24 Mayıs Cuma günü partilerin il başkanlıklarınca bildirilecek, aynı gün sandık kurulu teşkiline karşı şikayetler de sona erecek. Öte yandan 25 Mayıs Cumartesi günü sandık kurullarının oluşumuna ilişkin şikayetler ilçe seçim kurulları tarafından karara bağlanacak, ilçe seçim kurulunun verdiği kararlara 26 Mayıs mesai bitimine kadar il seçim kuruluna itiraz edilebilecek.

İL SEÇİM KURULLARININ EN YOĞUN GÜNÜ 27 MAYIS

Kesin aday listeleri belirlenmesi ve birleşik oy pusulalarının basımına başlanması 27 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına da 27 Mayısta başlanacak. Öte yandan sandık kurullarına yapılan itirazların kesin olarak il seçim kurullarınca karara bağlanması da 27 Mayıs Pazartesi günü olarak belirlendi.

PROPAGANDA SÜRECİ 13 HAZİRANDA BAŞLAYACAK

Takvime göre, seçim işlerinden görevlendirilecek kişilerin eğitimleri 29 Mayısta başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, miting yapmak istediği alanı, tarihi ve saati ilçe seçim kurullarına en son 8 Haziranda bildirecek. Seçim propagandası ve yasakları 13 Haziranda başlayacak. 16 Haziran Pazar günü ise seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması işlemleri tamamlanacak.

KISITLI SEÇMENLER İÇİN KRİTİK GÜN 18 HAZİRAN

31 Martta gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında AK Partinin olağanüstü itirazında öne sürdüğü en önemli iddialardan biri olan kısıtlı seçmenler için 18 Haziran günü önem taşıyor. Ölenler ve vatandaşlıktan çıkarılanlar, 26 Aralık 2018-23 Haziran 2019 tarihleri arasında cezaevlerinde kasıtlı suçlardan hükümlü bulunanlar, silah altında bulunan erbaş ve erler, askeri öğrenciler ve yedek subaylara ait bilgiler ilgili kurumlardan alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemler 18 Haziranda yapılacak.

YASAKLAR 22 HAZİRANDA BAŞLAYACAK

19 Haziran Çarşamba günü, sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. 21 Haziranda ise tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi ve seçimlerde görev alanların eğitim çalışmaları tamamlanacak. 22 Haziran Cumartesi günü seçim propaganda süreci sona erecek ve oy verme günün saat 24.00e kadar sürecek seçim yasakları başlayacak. 23 Haziran Pazar günü ise 10 milyonu aşkın İstanbullu seçmen sandık başına gidecek.

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