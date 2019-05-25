‘Sandığın hakkını vereceğiz’
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını 5. Levent’te yapımı tamamlanan Hacı Osman Torun Camisi’nde kıldı.
Erdoğan ve beraberindekiler, namazın ardından caminin resmi açılışını yaptı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var, herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız, değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız” dedi.
CAMİNİN SONRA YAPILMASINI ELEŞTİRDİ
Caminin yer aldığı 5. Levent bölgesinin yoğun bir şekilde geliştiğini söyleyen Erdoğan, caminin etraftaki yüksek binalardan sonra yapılmasını eleştirdi. Erdoğan, “Bizim Osmanlı’dan beri kültürümüz şudur: Önce merkezde camilerimiz, mescitlerimiz yer alıyor. Ondan sonra binalar vesaire onlarla genişler. Burası o minvalde diyemeyeceğim. Buraya önce binalar sonra Hacı Osman Torun Camisi yapılmış oldu” diye konuştu.
‘SIKINTILI BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerçekten sıkıntılı bir ramazan geçiyoruz. Suriye’de olsun, Arakan’da olsun, Afganistan’da olsun, Libya’da olsun. Tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki bu sıkıntıları yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların aşılmasına vesile olsun” ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın duasının ardından caminin açılışını Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek gerçekleştirdi.
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