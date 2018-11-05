Sandığın altındaki kuyudan çıktı
Van’ın Tuşba ilçesinde 2008 yılında 4 kişinin ölümünden dolayı 4 kez müebbet ve 231 yıl hapis cezası alan R.Ş. isimli şahıs, evinin içine kazdığı kuyuda yakaladı.
2008 yılında Van merkezden taziye ziyaretinden dönen S. ailesine ait minibüsün uzun namlulu silahlarla taranması sonucu 4 kişi ölmüş 16 kişi yaralanmıştı. Kanlı saldırının zanlısı R.Ş., 7 yıl tutukluğunun ardından denetimli olarak serbest bırakılmıştı. 29 Ağustos 2018 tarihinde R.Ş., 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 16 yaralıdan dolayı da 231 yıl hapis cezası aldı.
2 KİŞİLİK EKİP 2 AY ÇALIŞTI
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan 2 kişilik bir ekip, R.Ş. isimli şahıs hakkında 2 ay süreli kapsamlı ve projeli çalışma yürüttü. 3 Kasım 2018 günü il merkezinde iki, Tuşba ilçesi Çakırbey Mahallesi’ndeki bir adres olmak üzere 3 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
BİR METREKARELİK ALANDA ÇIKTI
Şahsın Çakırbey Mahallesi’nde ikamet eden annesi K.Ş.’nin evinde yapılan aramada polisin dikkatine büyük bir sandık takıldı. Sandığın yeri değiştirildiğinde bir metre derinliği ve bir metrekare genişliği bulunan özel bir bölümde saklanan R.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. R.Ş. işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
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