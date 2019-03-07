Sandığa vatanımız için insanımız için gideceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSandığa vatanımız için insanımız için gideceğiz
GeriGündem Sandığa vatanımız için insanımız için gideceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sandığa vatanımız için insanımız için gideceğiz

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Sandığa vatanımız için insanımız için gideceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı olarak ilk ortak mitinglerini dün Denizli’de yaptı.

İYİ Parti’nin Denizli adayı Ümit Bahtiyar’ın tanıtıldığı mitingde ilk konuşmayı yapan Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:

GÜÇ VERİN SORUNLARI ÇÖZELİM

“Denizli tarihimizin en önemli kentlerinden birisi, Denizli’nin kaderini değiştirmeye talibiz, göreceksiniz nasıl Denizli bölgenin en güçlü markası olacak. Bize destek verin, yetki, güç verin Türkiye’nin sorunlarını çözelim. Sorunları çözmek için, huzura, mutluluğa, üretime, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size.

SANDIKTA DERS VERİN

Mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar. Çiftçi ürünlerini eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye ‘sen zam yapmayacaksın’ diyor. Peki, çiftçi nasıl geçinecek? Hal esnafını, manavı, vatandaşı terörist ilan ettiler. EYT’lilere ‘türedi’ dediler. Kendi vatandaşına ‘türedi’ diyen bir cumhurbaşkanı örnek gösterin bana. Domates, biber kuyruğu varlık kuyruğu oldu. En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu oldu. Bin kişilik işe 40 bin kişi başvuruyor. Bundan büyük varlık kuyruğu var mı? Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. O kuyruk varlık kuyruğu olsa gece sarayında yatamaz, sabah gelir kuyruğa girer.

Kürkte vergiyi sıfırladılar. Musluğu açarken 5 çeşit vergi, elektriği açarken 4 çeşit vergi ödüyorsun. Çocuğa mama alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin? Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.

SURİYELİ’YE VAR, ÇİFTÇİYE YOK

Çiftçinin yasalardan kaynaklanan hakkı var. Milli gelirin en az yüzde 1’i oranında çiftçiye yardım edilir. 2018 rakamı 26 milyar lira. 14 milyar lira eksik verdiler. Çiftçi kardeşime soruyorum, oyunu kullanırken elini vicdanına koy. ‘Benim 14 milyarımı kime verdin?’ diye sor. Suriyelilere para var, çiftçiye neden para yok. Çiftçiye, emekliye, EYT’lilere, işçiye, asgari ücretliye para yok. Londra’daki bir avuç tefeciye 16 yılda ödedikleri faiz 149 milyar dolar. Hani faiz haramdı? Bunlara göre faiz haram değil.

‘YETTİ GARİ’ DİYECEKSİNİZ

17 yıldır tek başlarına ülkeyi yönetiyorlar, istedikleri kanunu çıkardılar, istedikleri kişiyi tayin ettiler. Nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkûm ettiler? ‘Yetti gari’ diyeceksiniz. Seçimde bunu düşünün ve ona göre oyunuzu kullanın. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Oy verdiniz, tek başına iktidar yaptınız, her türlü imkanı sağladınız. Nasıl oldu da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir de soğan kuyruğuna girer? Bu soruyu kendinize sorun.

CENNETTE CEHENNEMİ YAŞIYORUZ

Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşıyoruz. Bunu hak ediyor muyuz? Sandığa giderken vatanımız, bayrağımız, insanımız, çocuklarımız için gideceğiz. Vicdanımıza soracağız. Türkiye’yi bu hale düşürenlere bir ders vereceğiz. Sandığa giderken alışkanlıklarımıza değil vicdanımıza soracağız ve ona göre oy vereceğiz.”

rahat etmek istiyorsanız

Kılıçdaroğlu’ndan sonra kürsüye çıkan ve konuşmasına, “Cumhurbaşkanı’nın terörist dediği Denizlililer. Nasılsınız? İyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan Denizlililer iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer size terörist dediler iyi misiniz” diye başlayan Akşener şöyle devam etti: “Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız. Eğer çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. Tersine davranırsanız her türlü iddiaya varım zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz.”

 

ÇİFTE SLOGAN  ÜÇ POSTER

- CHP ve İYİ Parti dün ilk ortak mitingini Denizli’de yaptı. Özay Gönlüm Meydanı’nda İYİ Parti’nin ev sahipliğinde düzenlenen mitinge yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Parti bayraklarının yanı sıra ağırlıklı olarak Türk bayraklarının yer aldığı görüldü. İYİ Parti’nin sloganı “Hep beraber İYİ olalım” ve CHP’nin sloganı “Martın sonu bahar” yazıları aynı platformda yer aldı. Alanda Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı afişlerin yanı sıra Atatürk’ün dev posteri asıldı. Mitinge ilk olarak ev sahibi Akşener geldi. Akşener’den  5 dakika sonra ise Kılıçdaroğlu alana geldi.

 

 

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan altını böyle çizdi: İşi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

Mustafa Sarıgül, CHP'nin oylarını böldü mü?