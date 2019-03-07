Sandığa vatanımız için insanımız için gideceğiz

İYİ Parti’nin Denizli adayı Ümit Bahtiyar’ın tanıtıldığı mitingde ilk konuşmayı yapan Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:

GÜÇ VERİN SORUNLARI ÇÖZELİM

“Denizli tarihimizin en önemli kentlerinden birisi, Denizli’nin kaderini değiştirmeye talibiz, göreceksiniz nasıl Denizli bölgenin en güçlü markası olacak. Bize destek verin, yetki, güç verin Türkiye’nin sorunlarını çözelim. Sorunları çözmek için, huzura, mutluluğa, üretime, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size.

SANDIKTA DERS VERİN

Mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar. Çiftçi ürünlerini eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye ‘sen zam yapmayacaksın’ diyor. Peki, çiftçi nasıl geçinecek? Hal esnafını, manavı, vatandaşı terörist ilan ettiler. EYT’lilere ‘türedi’ dediler. Kendi vatandaşına ‘türedi’ diyen bir cumhurbaşkanı örnek gösterin bana. Domates, biber kuyruğu varlık kuyruğu oldu. En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu oldu. Bin kişilik işe 40 bin kişi başvuruyor. Bundan büyük varlık kuyruğu var mı? Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. O kuyruk varlık kuyruğu olsa gece sarayında yatamaz, sabah gelir kuyruğa girer.

Kürkte vergiyi sıfırladılar. Musluğu açarken 5 çeşit vergi, elektriği açarken 4 çeşit vergi ödüyorsun. Çocuğa mama alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin? Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.

SURİYELİ’YE VAR, ÇİFTÇİYE YOK

Çiftçinin yasalardan kaynaklanan hakkı var. Milli gelirin en az yüzde 1’i oranında çiftçiye yardım edilir. 2018 rakamı 26 milyar lira. 14 milyar lira eksik verdiler. Çiftçi kardeşime soruyorum, oyunu kullanırken elini vicdanına koy. ‘Benim 14 milyarımı kime verdin?’ diye sor. Suriyelilere para var, çiftçiye neden para yok. Çiftçiye, emekliye, EYT’lilere, işçiye, asgari ücretliye para yok. Londra’daki bir avuç tefeciye 16 yılda ödedikleri faiz 149 milyar dolar. Hani faiz haramdı? Bunlara göre faiz haram değil.

‘YETTİ GARİ’ DİYECEKSİNİZ

17 yıldır tek başlarına ülkeyi yönetiyorlar, istedikleri kanunu çıkardılar, istedikleri kişiyi tayin ettiler. Nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkûm ettiler? ‘Yetti gari’ diyeceksiniz. Seçimde bunu düşünün ve ona göre oyunuzu kullanın. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Oy verdiniz, tek başına iktidar yaptınız, her türlü imkanı sağladınız. Nasıl oldu da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir de soğan kuyruğuna girer? Bu soruyu kendinize sorun.

CENNETTE CEHENNEMİ YAŞIYORUZ

Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşıyoruz. Bunu hak ediyor muyuz? Sandığa giderken vatanımız, bayrağımız, insanımız, çocuklarımız için gideceğiz. Vicdanımıza soracağız. Türkiye’yi bu hale düşürenlere bir ders vereceğiz. Sandığa giderken alışkanlıklarımıza değil vicdanımıza soracağız ve ona göre oy vereceğiz.”

rahat etmek istiyorsanız

Kılıçdaroğlu’ndan sonra kürsüye çıkan ve konuşmasına, “Cumhurbaşkanı’nın terörist dediği Denizlililer. Nasılsınız? İyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan Denizlililer iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer size terörist dediler iyi misiniz” diye başlayan Akşener şöyle devam etti: “Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız. Eğer çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. Tersine davranırsanız her türlü iddiaya varım zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz.”

ÇİFTE SLOGAN ÜÇ POSTER

- CHP ve İYİ Parti dün ilk ortak mitingini Denizli’de yaptı. Özay Gönlüm Meydanı’nda İYİ Parti’nin ev sahipliğinde düzenlenen mitinge yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Parti bayraklarının yanı sıra ağırlıklı olarak Türk bayraklarının yer aldığı görüldü. İYİ Parti’nin sloganı “Hep beraber İYİ olalım” ve CHP’nin sloganı “Martın sonu bahar” yazıları aynı platformda yer aldı. Alanda Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı afişlerin yanı sıra Atatürk’ün dev posteri asıldı. Mitinge ilk olarak ev sahibi Akşener geldi. Akşener’den 5 dakika sonra ise Kılıçdaroğlu alana geldi.