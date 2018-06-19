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    'Sandığa gidin'

    ANKARA
    19.06.2018 - 23:46 | Son Güncelleme:

    HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Mutlaka ama mutlaka sandığa gidin” dedi.

    Demirtaş, özetle şunları söyledi: “Dünyanın en zengin topraklarındayız. Buna rağmen dünyanın en yoksulları arasındayız. Bunda bir tuhaflık yok mu? Dünyanın en büyük hazinesinin sahibiyiz ama keke, simide talim etmemiz isteniyor. Oyunuzu, aklınızla alay edene emanet etmeyin. Bir tek oy, birçok şeyi değiştirebilir. Birinin asıl hedefinin HDP’yi baraj altında bırakmak olduğunu kendi sesinden duydunuz, izlediniz. Oyunuzu HDP’ye verin, kumpası dağıtın.” 

    Sandığa gidin
    KIZLARI VE EŞİ SÖYLEDİ: Başak Demirtaş, cezaevinden arayan eşi Demirtaş’a kızlarıyla birlikte sürpriz yaptı. Başak Demirtaş eşinin cezaevinde yazdığı “Korkma Bağır” şarkısını kızlarıyla seslendirerek Twitter’da paylaştı.

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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