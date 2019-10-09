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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
09.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Sancaktepe'deki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Sancaktepe’de, Emrullah Yıldırım’ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Murat Aşgenaz yakalandı. Aynı mahallede yaşayan Emrullah Yıldırım’ın bir süre önce Aşgenaz’ın aracına çarptığı, masrafını karşılamasını isteyince küfür ettiği, cinayetin bu yüzden işlendiği öne sürüldü.

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  • Sancaktepedeki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
  • Sancaktepedeki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
  • Sancaktepedeki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
  • Sancaktepedeki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sancaktepe Veysel Karani mahallesinde, 5 Ekim saat 23.45’de Emrullah Yıldırım(27) park ettiği aracından indi. Bu sırada arkada park halindeki  araçtan inen şahsın kendisine doğru geldiğini fark eden Yıldırım tekrar aracına binerek kaçmak istedi.

Arkadan gelen kişi tabancasını çıkartarak araç içindeki Yıldırım’a peş peşe ateş etti. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro ekipleri, kamera incelemesinde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Murat Aşgenaz (23) olduğunu belirledi. Aşgenaz, Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisin yaptığı araştırmadaki iddilara göre, Yıldırım ve Aşgenaz aynı mahallede yaşıyordu. Bir süre önce Yıldırım’ın kullandığı araç Aşgenaz’ın kullandığı araca çarptı. Aşgenaz, çarpma nedeniyle oluşan hasarı Yıldırım’ın ödemesini istedi.

Bu konuyla ilgili yaptıkları bir telefon konuşmasında iddiaya göre Yıldırım,  Aşgenaz’a küfretti. Aşgenaz da küfür üzerine Yıldırım’ı öldürmeye karar verdi ve cinayeti gerçekleştirdi.

Murat Aşgenaz, Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Emrullah Yıldırım’ın kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, infaz kurumundan kaçmanın da arasında bulunduğu 47 suç kaydı çıkarken, Murat Aşgenaz’ın da kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve hırsızlığın da arasında bulunduğu 8 suç kaydı çıktığı belirtildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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