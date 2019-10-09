Sancaktepe'deki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
İstanbul Sancaktepe’de, Emrullah Yıldırım’ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Murat Aşgenaz yakalandı. Aynı mahallede yaşayan Emrullah Yıldırım’ın bir süre önce Aşgenaz’ın aracına çarptığı, masrafını karşılamasını isteyince küfür ettiği, cinayetin bu yüzden işlendiği öne sürüldü.
Sancaktepe Veysel Karani mahallesinde, 5 Ekim saat 23.45’de Emrullah Yıldırım(27) park ettiği aracından indi. Bu sırada arkada park halindeki araçtan inen şahsın kendisine doğru geldiğini fark eden Yıldırım tekrar aracına binerek kaçmak istedi.
Arkadan gelen kişi tabancasını çıkartarak araç içindeki Yıldırım’a peş peşe ateş etti. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Cinayet Büro ekipleri, kamera incelemesinde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Murat Aşgenaz (23) olduğunu belirledi. Aşgenaz, Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Polisin yaptığı araştırmadaki iddilara göre, Yıldırım ve Aşgenaz aynı mahallede yaşıyordu. Bir süre önce Yıldırım’ın kullandığı araç Aşgenaz’ın kullandığı araca çarptı. Aşgenaz, çarpma nedeniyle oluşan hasarı Yıldırım’ın ödemesini istedi.
Bu konuyla ilgili yaptıkları bir telefon konuşmasında iddiaya göre Yıldırım, Aşgenaz’a küfretti. Aşgenaz da küfür üzerine Yıldırım’ı öldürmeye karar verdi ve cinayeti gerçekleştirdi.
Murat Aşgenaz, Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
Emrullah Yıldırım’ın kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, infaz kurumundan kaçmanın da arasında bulunduğu 47 suç kaydı çıkarken, Murat Aşgenaz’ın da kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve hırsızlığın da arasında bulunduğu 8 suç kaydı çıktığı belirtildi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle