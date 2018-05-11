Sancaktepe'de sabaha karşı korku dolu anlar... Eski eşinin otomobilini yakıp polisi aradı

Olay, saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanda oturan Büşra K.'nin sokak üzerinde bulunan otomobili henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Araç kısmen yanarken apartmanın dış yüzeyinde de maddi hasar oluştuğu görüldü.



YANICI MADDE DÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yanan otomobil söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin çevresinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaparken otomobilin yanıcı maddeyle yakıldığı belirlendi.



155 POLİS İMDAT ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler otomobilin sahibi Büşra K.'nın da olayla ilgili bilgisine başvurdu. İddiaya göre Büşra K.'nın eski eşi S.Ü., 155 Polis'i arayarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve teslim olacağını söyledi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından bulunduğu yerden gözaltına alınan S.Ü. en yakın polis merkezine götürüldü.



ALEVLER APARTMANIN ÜST KISMINA YÜKSELDİ

Apartman komşu Mehmet Çakıcı yangınla ilgili "Biz uyuyorduk. Dışarıdan patlama sesleri geliyor. Yangın yükselmeye başladı. Binaya doğru alevler yükseldiğini gördük. O sırada itfaiye ekiplerini aramışlar. İtfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri gelerek tutanak tuttular. Olayın kimin yaptığını bilmiyorum. Otomobilin sahibi bir bayan, üst katlarda oturuyor" diye konuştu.

S.Ü.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.