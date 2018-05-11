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    Sancaktepe'de sabaha karşı korku dolu anlar... Eski eşinin otomobilini yakıp polisi aradı

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - İHA
    11.05.2018 - 06:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sancaktepe'de bir kişi, boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra sonra 155'i arayarak kendini ihbar etti ve ardından da polis ekiplerine teslim oldu.

    Olay, saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanda oturan Büşra K.'nin sokak üzerinde bulunan otomobili henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Araç kısmen yanarken apartmanın dış yüzeyinde de maddi hasar oluştuğu görüldü.

    Sancaktepede sabaha karşı korku dolu anlar... Eski eşinin otomobilini yakıp polisi aradı
    YANICI MADDE DÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yanan otomobil söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin çevresinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaparken otomobilin yanıcı maddeyle yakıldığı belirlendi.

    Sancaktepede sabaha karşı korku dolu anlar... Eski eşinin otomobilini yakıp polisi aradı
    155 POLİS İMDAT ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYARAK TESLİM OLDU

    Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler otomobilin sahibi Büşra K.'nın da olayla ilgili bilgisine başvurdu. İddiaya göre Büşra K.'nın eski eşi S.Ü., 155 Polis'i arayarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve teslim olacağını söyledi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından bulunduğu yerden gözaltına alınan S.Ü. en yakın polis merkezine götürüldü.

    Sancaktepede sabaha karşı korku dolu anlar... Eski eşinin otomobilini yakıp polisi aradı
    ALEVLER APARTMANIN ÜST KISMINA YÜKSELDİ

    Apartman komşu Mehmet Çakıcı yangınla ilgili "Biz uyuyorduk. Dışarıdan patlama sesleri geliyor. Yangın yükselmeye başladı. Binaya doğru alevler yükseldiğini gördük. O sırada itfaiye ekiplerini aramışlar. İtfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri gelerek tutanak tuttular. Olayın kimin yaptığını bilmiyorum. Otomobilin sahibi bir bayan, üst katlarda oturuyor" diye konuştu.

    Sancaktepede sabaha karşı korku dolu anlar... Eski eşinin otomobilini yakıp polisi aradıS.Ü.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Sancaktepede sabaha karşı korku dolu anlar... Eski eşinin otomobilini yakıp polisi aradı

    Etiketler: araç yakma , gündem
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