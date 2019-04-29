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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ- Anıl UÇAN/DHA
29.04.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

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Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

SANCAKTEPE'de bir ilkokulun yanında bulunan parkta derin çatlaklar oluştu. Safa Mahallesi'nde bulunan Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekipleri herhangi bir çökme tehlikesine karşı bölgeye güvenlik şeridi çekerken Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri de parkta bulunan çocukları ve vatandaşları dışarıya çıkartarak parkı boşalttı. Görevliler, parkta meydana gelebilecek herhangi bir çökme tehlikesi nedeniyle parkın alt tarafından bulunan sitenin sakinlerini uyararak site sakinleri tarafından otopark olarak kullanılan alandan araçlarını çekmelerini istedi. Belediye yetkilileri bir süre parkta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından parkın kapısı kapatılarak mühürlendi. 

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Çatlakların oluştuğu parka gelerek inceleme yapan gönüllü bir arama  kurtarma derneği başkanı olan Erkan Çekiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geldik ve kontrol ettik. İtfaiyeye de haber verdik. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Onlarla birlikte emniyet şeritlerini çektik. Parkta çocuklar oynuyordu. Çocukları parktan boşalttık. Şu gördüğünüz alanda yaklaşık 40 cm'lik bir çökme var. Okulun tarafına doğru da 20-25 cm'lik bir çökme var. Duvarlarda çok geniş çatlaklar var. Okul açılıyor. Çok büyük bir tehlike. Bir an önce önlem alınması lazım. Zabıta arkadaşlarımızla kapıyı kilitleyeceğiz. Parka bugün kimse giremeyecek ama biran önce önlem alınması gerekiyor" açıklamasında bulundu. 

"BASKETBOL OYNUYORDUK"

Parkın yanında bulunan ilkokulda okuyan bir öğrenci, "Sabah geldiğimizde çevrelemişlerdi. Basketbol için arada kullanıyoruz. Hatta okulun içinden girişi var" dedi. Okulda eğitim gören başka bir öğrenci de, "Parka okuldan sonra gidiyoruz. Arada hocalar çıkartıyor. Çatlakları gördüm birkaç defa" diye konuşurken başka bir öğrenci de daha önce parkı kullandıklarını ancak artık kullanamayacaklarını belirterek, "İki aydır çatlaklar var. Kapatıldı. Artık parka kimse giremiyor. Kapatıldı" dedi.

Akşam saatlerinde, çatlaklar sebebiyle boşaltılan park, yanında bulunan okul ve çevresi havadan fotoğraflandı.  

 

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