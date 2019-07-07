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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.07.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Sancaktepe'de otomobil kaldırıma uçtu, yayaların arasına daldı: Yaralılar var

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İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç önce yön levhasına ardından refüjü aşarak karşı kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 5 kişi yaralanırken, aracın takla atarak kaldırıma uçtuğu kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Feci kaza, Sancaktepe’de önceki gece meydana geldi. 34 EK 4995 plakalı lüks araç Atayolu Caddesi’nden çok hızlı bir şekilde Ulus Caddesi’ne bağlanacağı sırada hızını alamayarak önce fırın önündeki bir vatandaşa daha sonra yön levhasına çarparak refüjü geçti ve takla attı. Takla atan araç karşı yöndeki kaldırıma uçtu. Araçtaki iki kişi otomobilde sıkışırken, fırın önünde fırın sahibi ve kaza anında kaldırımda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Araçta sıkışan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Aracın kaldırıma çıkmasıyla yaralanan üç yaya da çevre hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

“Yukarıdan aşağıya gelirken çok hızlıydı”

Kazada yaralılardan birisi olan fırın sahibinin oğlu ve olay anına tanık olan kişi kazayı şöyle anlattı:
“Süratli lüks bir araç yukarıdan aşağıya gelirken hızını alamadı 180 kilometre hızla geliyordu muhtemelen sokak lambasına vurdu, buradaki babama vurdu, tekrar hızını alamayarak trafik lambasına vurdu ve takla atmaya başladı. Orada da bir yaya vardı, yayaya da vurdu, durumları ağır hastaneye götürdüler. Karşıya geçtiğinde de bir vatandaşı arabanın altına almıştı kendisinin gövde dışarıda ayakları ezili vaziyette kalmış. Arabada iki kişi vardı” dedi.

Sancaktepede otomobil kaldırıma uçtu, yayaların arasına daldı: Yaralılar var
Feci kaza kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç hızla caddeye giriyor, ardından refüjü aşıyor. Daha sonra otomobil kaldırıma uçarak yayalara çarpıyor.

Sancaktepede otomobil kaldırıma uçtu, yayaların arasına daldı: Yaralılar var


 

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