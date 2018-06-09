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    Sancaktepe’de galericiler sitesinde korkutan yangın

    Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL (DHA)
    09.06.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sancaktepe'de galericiler sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürülürken herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

    Yangın saat 08.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan Otemer Galericiler Sitesi'nde çıktı. Bodrum katındaki bir işyerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle işyerini yoğun duman kapladı.

    Sancaktepe’de galericiler sitesinde korkutan yangınYangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bakkalköy, Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak bodrum kattaki yangına müdahale etti.Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

     Sancaktepe’de galericiler sitesinde korkutan yangın

    Etiketler: Sancaktepe , İstanbul , Otemer Galericiler Sitesi , son dakika , haberler
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