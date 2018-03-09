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    Sancaktepe’de başlayan kovalamaca Maltepe’de bitti: 1’i polis, 2 yaralı

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul (DHA)
    09.03.2018 - 07:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sancaktepe'de saat 03:00 sıralarında dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca Maltepe Sahil Yolu’nda son buldu. Polisin ateş açtığı otomobilde bulunan bir kişi omzundan yaralandı. Kovalamaca sırasında kaza yapan ekip otosunda bulunan bir polis memuru da hafif yaraladı.

    Sancaktepe’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 34 LP 5298 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ümraniye, Tepe Üstü’nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine ters yönde giren otomobil Maltepe İstikametine yöneldi.

    Sancaktepe’de başlayan kovalamaca Maltepe’de bitti: 1’i polis, 2 yaralıPOLİS EKİBİ KAZA YAPTI

    Kadıköy’e giren otomobili takip eden polis ekiplerinden biri Ethem Efendi Caddesi’nde kaza yaptı. 3 lastiği birden patlayan araçta bulunan polis memurlarından biri hafif yaralandı.

    Sancaktepe’de başlayan kovalamaca Maltepe’de bitti: 1’i polis, 2 yaralıPOLİS ATEŞ AÇARAK DURDURABİLDİ

    Polisin 'dur' ihtarlarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden otomobile polisler tarafından ateş açıldı. 2’si kadın 4 kişinin bulunduğu şüphelilerden biri omzundan yaralandı. Bir süre Sahil Yolu’nda ters istikamette giden otomobilin lastikleri patlatılarak durdurulabildi.

    Sancaktepe’de başlayan kovalamaca Maltepe’de bitti: 1’i polis, 2 yaralıZANLILAR KISKIVRAK YAKALANDI

    Lastiklerinin patlamasına rağmen bir süre daha kaçan otomobil kısa süre sonra durdu. Araçta bulunan 2 ’si kadın 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Polisin açtığı ateş sonucu yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sancaktepe’de başlayan kovalamaca Maltepe’de bitti: 1’i polis, 2 yaralı

    Etiketler: Sancaktepe , Maltepe Sahil Yolu , Fatih Sultan Mehmet Köprüsü , gündem
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