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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
13.08.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Sancaktepe TEM Otoyolu ile ilgili önemli gelişme

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Sancaktepe TEM Otoyolu ile ilgili önemli gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Sultanbeyli Kavşağı arasında yapılacak yan yollarla trafik rahatlatılıyor. 4 kilometre uzunluğundaki yan yol projesi kapsamında 1 adet Altgeçit, 6 adet üst geçit yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Sultanbeyli Kavşağı arasında trafiği rahatlatmak için yol inşa ediliyor. Yol çalışmaları nedeniyle 13 Ağustos ve 15 Ağustos günleri arasında Ankara - İstanbul, İstanbul- Ankara istikametinde trafik akışında değişmeler olacak.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nun Samandıra kavşağı ile Sultanbeyli kavşağı arasında trafiği rahatlatmak için 4 kilometre yan yol inşa ediyor. Projede 1 adet Altgeçit, 6 adet üst geçit yapılacak. Altgeçit, Ataşehir’den gelip Sancaktepe, Sultanbeyli’ye güney yan yoldan devam etmek isteyen vatandaşlara TEM Otoyolu Samandıra kavşağının altından ulaşım imkanı sağlayacak.

Yapılacak üstgeçitlerden biriyle Sancaktepe ilçesini ikiye ayıran TEM Otoyolu birbirine bağlanacak. 5 adet üst geçitle Sancaktepe İlçe merkezine giden yoğun trafikle kesişen TEM yan yolları üst geçitlerle birbirine bağlanacak trafik sıkışıklığı önlenecek.

TEM otoyolu Samandıra TEM yan yolları yapımı kapsamında Samandıra mevkinde köprü üst geçit montajı yapılacak. Çalışmalar; 13 Ağustos 2018 22:00 ve 14 Ağustos 2018 06:00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikametinde,14 Ağustos 2018 22:00 ve 15 Ağustos 2018 06:00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikametinde, trafik akışı diğer istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.

İBB yetkililer Çalışma yapılan kesimde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücüleri uyardı.

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