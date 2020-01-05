Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Başvurular, 2 Ocak 2020'de başlayıp 13 Ocak 2020'de sona erecek. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.

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