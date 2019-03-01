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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Sanatseverler mart ayında Artweeks @Akaretler'de buluşuyor

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Sanatseverler mart ayında Artweeks @Akaretler'de buluşuyor

İlki büyük ilgi gören “Artweeks @Akaretler”’in ikincisi 4-17 Mart tarihleri arasında; Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla, önemli sanatçıların eserlerini Akaretler’de sanatseverlerle buluşturuyor.

Bilgili Holding’in işbirliği ve desteğiyle, DB Dergi Grubu basın sponsorluğunda gerçekleşen “Artweeks @Akaretler” sanat etkinliğinde; Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunda yerli ve yabancı birçok önemli sanatçının eserleri, 15 gün boyunca Akaretler’de yer alacak.

Eylül ayında ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören ‘Artweeks @Akaretler’, yeni sanat sezonunda farklı, dinamik ve sıra dışı bakış açısıyla daha fazla eser ve koleksiyonu sanatseverler ile buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik süresince sanatçı ve koleksiyoner buluşmalarına, workshoplara, sanat sohbetlerine, sergi turlarına, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak.

Sanatseverler mart ayında Artweeks @Akaretlerde buluşuyor

Bu etkinlik kapsamında mekanlar ve yer alacak sergiler ise şöyle;
4 Numarada Burcu Perçin’in yakın ve uzak geçmişinden sanatçı dostlarını davet ederek kurguladığı “Ortak Manzarada Buluşma” başlıklı sergide yer alan sanatçılar Ahmet Elhan, Ansen, Burcu Perçin, Burcu Yağcıoğlu, Burhan Kum, Ekin Saçlıoğlu, Ekrem Yalçındağ, Kemal Seyhan, Mustafa Horasan, Nuri Kuzucan, Rasim Aksan ve Sinan Logie.

Sanatseverler mart ayında Artweeks @Akaretlerde buluşuyor


21 Numarada ArtSümer; Onur Gülfidan, Gözde İlkin, Erdal Duman, Serkan Demir, Bahar Yürükoğlu, Basim Magdy ve Merve Çanakçı ile, The Empire Project; Ali Taptık, Alp Sime, Banu Birecikligil, Burhan Kum, Can Pekdemir, Cemil Batur Gökçeer, C.M. Kösemen, Emin Altan, Esra Rotthoff, Halil, Jasper de Beijer, Lale Tara, Mehmet Güleryüz ve Nathalie Mamboury’den güncel bir seçki ile yer alıyor.

Sanatseverler mart ayında Artweeks @Akaretlerde buluşuyor



Geçen sene ana etkinliğin gerçekleştiği 37-39 numarada ise birçok farklı sergi bir arada olacak. Merdiven Art Space; Fırat Engin, Leyla Emadi, Şakir Gökçebağ ve Işıl Eğrikavuk ile, genç küratör Begüm Alkoçlar; “Nasıl Söylesem” başlıklı genç sanatçılara yer verdiği sergisinde Ahu Akgün, Bahadır Çolak, Bora Güney, Buğra Erol, Büşra Çeğil, Çağıl Harmandar, Emrullah Orunklu, Hüseyin Aksoy, Kadriye İnal, Ömer Mirdemir ve Veli Aras Yalçınkaya ile Ahmet Oran solo sergisiyle, Selma Gürbüz küçük bir seçkiyle, Cengiz Yatağan yeni çalışmalarıyla, Seyhun Topuz, Ekrem Yalçındağ, Sabire Susuz, Bahar Oganer, Arzu Akgün, Suat Akdemir, Kübra Boy, Deniz Sağdıç, Serkan Adın, Zeynep Çilek, Jose Luis Puche, Abdülkadir Öztürk, Nesli Türk, Saghar Daeiri, Şevket Sönmez, Eylül Deniz, Yiğit Yazici, Nilay Özenbay, Serife Ercantürk, Gözde Baykara ve Ziya Tacir eserleriyle yer alacaklar.

Sanatseverler mart ayında Artweeks @Akaretlerde buluşuyor

41 numarada gerçekleşecek ‘new’sergisinde, BASE sanatçılarından Aytuğ Aykut, Duygu Aydoğan ve Elif Havuz’un eserlerini görebilirsiniz. Yine aynı binada BüroSarıgedik Gülsün Karamustafa, CANAN, Murat Akagündüz, Ergin Çavuşoğlu, Erdil Yaşaroğlu ve SENA ile yer alacak.
45 numarada ise Merih Akoğul küratörlüğünde “Fotoğrafın Doğası” adlı sergide İzzet Keribar, Bülent Özgören, Ali Kabaş ve Saygun Dura’nin fotoğrafları yer alacak.

55 numarada ise ilk etkinliğimizin katılımcısı değerli koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu yine aynı mekanda Derya Yücel küratörlüğünde Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonundan Paris Ekolü Üzerine Bir Seçki sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

İstanbullulara Mart ayında sanat dolu iki hafta yaşatacak ‘Artweeks @Akaretler’, her yaş grubundan sanatseveri bu süre boyunca Akaretler’de ağırlayacak.

 

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