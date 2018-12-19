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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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LEFKE, (DHA)
19.12.2018 - 17:51, Son Güncelleme:

Sanatın ruh sağlığı için önemi

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Sanatın ruh sağlığı için önemi

LEFKE Avrupa Üniversitesinde (LAÜ) konuşan Psikodramatist, Sanat ve Dans Terapisti Yrd. Doç. Dr. Gülnur Bayezid Şahin, sanatın ruh sağlığının iyileştirilmesinde etkili bir araç olduğunu söyledi.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından Sanatla Terapi: İçimizdeki Yaratıcılığı Keşfetmenin İyileştici Gücü konulu konferans düzenlendi. LAÜ Sinema Salonunda gerçekleşen konferansa, Yrd. Doç. Dr. Gülnur Bayezid Şahin konuşmacı olarak katıldı.

KENDİNİZİ SANAT YOLUYLA İFADE ETMEKTEN KORKMAYIN

Sanatın, ruh sağlığının iyileştirilmesinde etkili bir araç olduğunu söyleyen Şahin, sanat tedavisinin kişinin kendini ifade etmesine yardımcı olduğunu ve kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak iyi oluşunu sağladığını dile getirdi. Şahin, Kendinizi sanat yoluyla ifade etmekten korkmayın, önemli olan yaratma süreci ve iç yaşantının esere aktarılmasıdır, güzel olması gerekmez. Sanat tedavisi çizim, resim, heykel, seramik, kolaj, edebiyat gibi birçok sanattan yararlanabilir dedi.

Sanat tedavisinin içimizde sessiz olanı seslendirdiğini belirten Şahin, sanat tedavisinin ifade etme, hayal gücü, aktif katılım, zihin-beden bağlantısı gibi süreçleri kullandığını dile getirdi. Bu süreçlerin, gevşemeyi ve özgüveni sağladığını, bireysel veya grupla uygulanabileceğini söyleyen Şahin, Sanat terapistleri psikologlar, psikiyatristler ve psikolojik danışmanlar arasından yetiştirilir. Sanatçılar da eğitim alarak bir terapistle birlikte usta sanatçı olarak çalışabilirler diye konuştu.

SANAT, BİLİNÇ ÖNCESİNDE VAR OLAN SAVUNMA ALIŞKANLIKLARINI ENGELLER

Terapistin, danışanların kendi imgelerini anlamalarını ve yorumlamalarını sağlatacak açık uçlu, yönlendirme içermeyen türde sorular sorduğunu ifade eden Şahin, Terapist bu tür soruları sorarken danışanı kendince uygun olan bir yönü izlemeye zorlamaz dedi. Sanatın, katılımcıları sadece kendilerini yeni bir şekilde, sözel olmayan biçimde ifade etmelerine yardımcı olmadığını, aynı zamanda bilinç öncesinde var olan savunma alışkanlıklarını da engellediğini söyleyen Şahin, Dahası bu yenilikle gelen meydan okuyuş, bir içsel motivasyon olarak işlev görür ve benlik farkındalığının yarattığı bazen acılı olan bir uğraşa oyun zevki katan bir durum oluşturur ifadelerini kullandı.

Sanat tedavisinde, resimle kendini ifade etme, dans ve hareket terapisi, müzikle terapi ve drama terapinin kullanıldığını söyleyen Şahin, Sanat erişilemeyecek olanla bilinçsizce oynar ama yine de ona erişir dedi.

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