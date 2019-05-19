Sanatçılara iftar daveti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Cumartesi günü sanatçı ve sporcularla İstanbul’da iftar yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı’nın düzenleyeceği programa aralarında Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan’ın da olduğu, sosyal medyada ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımını yapan sanatçılar da davet edilecek. AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım da programa katılacak. Huber Köşkü ya da Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenmesi planlanan iftar ile ilgili son düzenlemelerin yapılmasının ardından sanatçılara davetiyeler gönderilecek. Sanatçılardan da davet için katılım bildiriminde bulunmaları istenecek. Her yıl düzenlenen iftar programına Orhan Gencebay, Emel Sayın, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen, Murat Dalkılıç, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Sandal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve sporcu katılıyordu. Erdoğan’ın bir süre önce ‘Truva Sonatı’ konserini izlediği Fazıl Say’ın da davetliler arasında yer alacağı belirtildi.
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