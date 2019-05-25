Sanatçı ve sporcularla iftarda buluşacak... 'Her şey çok güzel olacak' diyenlere de davet
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya gelecek.
Programa, Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımı yapan Gülben Ergen, Murat Dalkılıç, Yılmaz Erdoğan gibi sanatçıların da davet edildiği belirtildi. Yetkililer iftar için davetiye göndermek yerine tek tek aramayı tercih etti. Davetliler arasında Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in de olduğu, Özil’in programa nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte katılacağı bildirildi. AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın da katılacağı programa Orhan Gencebay, Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, Alişan, Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu isimler de davet edildi.
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