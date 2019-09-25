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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Sanal İstihdam Fuarı nedir?

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Sanal İstihdam Fuarı nedir?

İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için 'Sanal Fuar' uygulamasını hayata geçirmişti. Yılın belli dönemlerinde düzenlenen Sanal İstihdam Fuarı'nın detayları, özellikle iş arayışı içinde olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Sanal İstihdam Fuarı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

İstihdam seferberliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işveren ve iş arayanları buluşturan Kurum, erişebilirliği kolaylaştırmak için bu etkinlikleri dijital ortama taşıdı. İş arayanların, herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlatan İŞKUR, iş görüşmelerinde mesafeleri de kaldırdı.

İstihdam seferberliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen İstihdam Fuarlarımız ve Kariyer Günlerimiz oluşturulan ‘ Sanal Fuar ‘ teknolojisi ile daha global ve ulaşılabilir hale geliyor.

25-26 Eylül 2019 tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmalarımızın katılım sağlayacağı Sanal İstihdam Fuarı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, Sanal Fuar tarihlerinde https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresine girerek, katılımcı firmalar ile yazılı veya görüntülü olarak görüşebilecek ve online olarak CV’ lerini bırakabileceklerdir.

SANAL FUAR NASIL ZİYARET EDİLİR?

1) Cep telefonu, bilgisayar veya tabletinizden https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresine girin,

2) Kayıt olun,

3) Fuar tarihlerinde size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın,

4) Profilinize önceden hazırladığınız CV’ yi yükleyin veya yeni CV oluşturun,

5) Katılımcı firma yetkilileri ile görüşün,

6) İstediğiniz firmaya CV’nizi bırakın.

 

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