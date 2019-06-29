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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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POSTA GAZETESİ
29.06.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Sanal dünyanın köpekbalıkları! Tehdit, şantaj, istismar ve tecavüz...

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Sanal dünyanın köpekbalıkları! Tehdit, şantaj, istismar ve tecavüz...

İnternette mavi balina belası çocukları intihara sürüklüyor ama en az onun kadar tehlikeli olan başka tuzaklar var. Sanal alemin köpekbalıkları çocukları hedef alıp tehditle, şantajla istismar ediyor. Kimileri de çocukları ya uyuşturucuya ya da kumara alıştırıyor.

8 ila 18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler internete büyük ilgi duyuyor. Ancak doğru kullanıldığında büyük fayda sağlayan internet, aynı zamanda onlar için büyük tehlikeler içeriyor. Kamuoyunda adı sıkça duyulan ‘Mavi Balina’ gibi oyunlar intihara sürüklerken, internet okyanusunda yüzen ‘köpekbalıkları’ çocukları uyuşturucu, cinsel istismar ve fuhuş tuzağına düşürüyor.

UYUŞTURUCU HAP VERDİ

Posta Gazetesi'nin haberine göre; İnternette tuzağa düşen bazı çocuklar başlarından geçenleri şöyle anlattı: “Ortaokul öğrencisiyim. Sosyal medyada tanımadığım bir çocuğu ekledim. Okula gelip benimle tanıştı. Ertesi gün ‘stresin varsa sana bir hap vereyim, hiçbir şeyin kalmaz’ dedi. Mavi bir hap verdi. İçince soluğu hastanede aldım. Kanımda uyuşturucu çıktı. Ailece uyuşturucu tacirleriymişler. Facebook’taki fotoğraflara bakıp zengin olduğumu düşünmüşler. Polis ‘Sen hiç tanımadığın birisini evine çağırır mısın? Sosyal medyada eklediğini aslında evine buyur ediyorsun’ deyince aklım başıma geldi.”

ŞANTAJLA TECAVÜZ ETTİ

“Lise öğrencisiyim. E. ile sosyal medyada tanıştık. Bana cinsel içerikli mesajlar gönderiyordu. Benden çıplak fotoğraflarımı istiyordu. Beni ‘aileni ararım’ diye tehdit etti. Çıplak fotoğrafımı gönderdim. Bir süre sonra K.A. isimli biri sosyal medyadan benimle temas kurdu. Beni ve E.’yi çıplak fotoğraflarla tehdit edip 1500 TL istedi. Bana K.B.A. adlı biriyle ilişkiye girmemi ve alacağım paraları kendisine vermemi söyledi. K.B.A. arkadaşlık isteği gönderdi. Buluşup ilişkiye girdim. Annem yazışmaları gördü. Polise başvurduk. Üç hesabı da aynı kişi kullanıyormuş.”

'UCUZ' PAHALIYA PATLADI

“17 yaşındayım. İnternetteki cazip reklamlara kapıldım. Avrupa’nın birçok ülkesinden çocuk internet kullanıcılarını cezbeden İngiltere merkezli sanal bir açık artırma sitesiydi. 112 liraya iPad Air tablet, 72 liraya iPhone 5S telefon alınabilir mi? Sitenin şart ve kurallarını tam okumadan, ucuza araç veya cihaz sahibi olma hevesiyle açık artırmalara balıklama daldım. Bir anda, nasıl olduğunu anlamadan kredi kartı ekstreleri kabardı. Kumardan farksız. Sonu ise hüsranla bitiyor. Tüketici hakem heyetine başvurdum. Savcılığa da suç duyurusu yaptım.”

ŞİFRENİZİ PAYLAŞMAYIN

“Özel bir lisede öğrenciyim. Sosyal medya hesabımın şifresini güvendiğim erkek arkadaşıma vermiştim. Bir gün kız arkadaşıma ‘belki bir şey tavsiye eder’ diye vücudumun mahrem yerinde çıkan sivilcenin fotoğrafını gönderdim. Erkek arkadaşım şifremi bildiği için fotoğrafı görmüş ve tüm sınıfta yaymış. Ailem ile erkek arkadaşımın ailesi mahkemelik oldular. Babam erkek arkadaşımı darp etti. Hem okulumdan oldum, hem de mahalleden taşındık. Şu anda psikolojik destek alıyorum. Kimse sosyal medya şifrelerini kimseyle paylaşmasın.”

ÇOCUKLARINIZLA MUTLAKA ARKADAŞ OLUN

● İnternette çocuklara karşı kurulan tuzaklara karşı dikkatli olmaları için anne ve babaları uyaran Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, interneti bir okyanusa benzeterek “İçinde her türlü yırtıcı vardır ve çocukları da her türlü kötülük beklemektedir” diye konuştu.

● Bazı çocukların internette kendilerini kanıtlamak isterken ‘derin internet’e (dark net) yöneldiğini belirten Altun “Bu çocuklar tehlikeye daha yakın. Çünkü dark ortamında çocukların IP numarasını tespit edip cihazına virüs kaptırarak kameralarına ve mikrofonlarına erişim sağlıyorlar” dedi.

● Ailelerin interneti yasaklayarak değil, kontrol ederek daha verimli hale getirebileceğini söyleyen Altun “Çocuk ruhsal ihtiyaçlarını siber ortamda aramaya başladıysa sorun büyümüştür. Hemen ruhsal destek almak gerekiyor. Aileler çocuklarıyla sosyal medyada mutlaka arkadaş olmalıdır” diye konuştu.

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