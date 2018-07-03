Samsunlu Sinem 18 yıldır kayıp

Ankara’da Eylül Yağlıkara ve Ağrı’da Leyla Aydemir’in cansız bedenlerine ulaşılmasının acısı tüm yurdu yasa boğarken, Diyarbakır’dan Yusuf Yılmaz (14), Siirt’ten Salih Oral (15) ve Hatay’dan Ufuk Tatar’ın (6) kaybolduğu haberleri, Türkiye’deki kayıp çocukları yeniden gündeme taşıdı. Ekipler Diyarbakır, Siirt ve Hatay’da kayıp çocukları bulabilmek için yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürüyor.

Yaşanan bu acı olaylar, akıllara Samsun’da 2000 yılının Haziran ayında evinin önünde oynarken 5 yaşındayken kaybolan Sinem Özdemir’i de getirdi. Sinem Özdemir, evinin önünde oynarken kayboldu. Ayşe ve Mahmut Özdemir çiftinin çocukları Sinem’den aradan geçen 18 yılda tek bir iz dahi bulunamadı. Sinem’in yaşayıp yaşamadığına dair en ufak bir kanıta da rastlanmadı. Hem kayıp, hem de cinayet olarak iki farklı dosya üzerinden yapılan incelemelerde hiçbir sonuç elde edilemedi.

Samsun’un 18 yıldır çözülemeyen tek vakası olarak kayıtlardaki yerini alan Sinem Özdemir ile ilgili aile umudunu koruyor. Son dönemde kayıp çocuk haberlerini izlerken kızının aklına geldiğini ifade eden baba Mahmut Özdemir, "Kızım Sinem 18 yıldır kayıp. Herhangi bir iz bulunamadı. Bugün gazetelerde kayıp çocuklarla ilgili haberler okuyunca televizyonlarda izleyince çok kötü oluyorum. Evlat acısının tarifi yok. Biz 18 yıldır kızımızdan gelecek güzel bir haberi bekliyoruz. Ama hiçbir iz yok. Çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum. Diğer çocuklarımızın da kısa sürede bulunup ailelerine teslim edilmesini yürekten arzu ediyorum" dedi.