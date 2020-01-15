Samsung Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Müşteri temsilcileri ile görüşme imkanı sunan Samsung, Müşteri talepleri yüksek bir çağrı merkezi olup bazen yoğunluk yaşanabiliyor. Samsung gibi bir şirketin çağrı merkezi numarasını bulmak ve ulaşmak her zaman kolay olmayabiliyor. Bir Samsung çağrı merkezine bağlandığınızda bir süre beklemeniz gerekebilir. Samsung çağrı merkezine bağlanmak için aşağıdaki iletişim kanalını kullanarak iletişime geçebilir ve destek alabilirsiniz.

Samsung Müşteri Hizmetleri

Samsung Müşteri Hizmetleri Numarasını kullanarak karşılaştığınız sorunları çözebilirsiniz. Samsung ile ilgili tüm sorularınız, şikâyetleriniz, önerileriniz ve sorularınız, istediğiniz zaman Samsung temsilcilerine iletilebilir. Samsung, yurtdışı menşeili bir teknoloji markasıdır.

Samsung Apps bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak indirilebilen akıllı telefonlar için uygulamalar içeren ve birçok oyun, eğlence ve yardımcı program içeren bir sistemdir. Mobil cihazların içeriğini zenginleştiren ve renk katan bu uygulamalar, farklı ülkelerdeki uygulama geliştiricileri tarafından oluşturulur ve geliştirilir.

Kullanıcılar tarafından kullanılabilen Samsung Uygulamaları, ücretli ve ücretsiz uygulamalar içerir. Samsung, dünya çapında çok sayıda ve çeşitte teknoloji ürünü sunmaktadır. Akıllı telefon, tablet, TV, ev aletleri ve diğer birçok ürünle müşterilerine hizmet vermektedir.

Samsung Müşteri Hizmetleri Numarası

Samsung kullanıcıları, Samsung çağrı merkezini aktif olarak arıyor ve sorunlarını iletiyor. Haftanın her günü hizmet veren şirketin müşteri hizmetleri birimi, kullanıcılarına yaşadığı sorunlar karşısında çözüm üretiyor. Herhangi bir problem durumunda firma ile iletişime geçmek için müşteri hizmetlerini arayabilir, sorunlarınıza kısa sürede çözüm bulabilirsiniz.

Sorularınızı ve şikâyetlerinizi bildirmek için 444 77 11 Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayabilirsiniz. Samsung Çağrı Merkezi haftanın her günü 08: 00-22: 00 arası hizmet sunmaktadır. Samsung, müşteri hizmetleri numarasının yanı sıra Samsung ayrı bir şikayet hattına sahiptir. Şikâyetlerinizi 444 77 11'i arayarak Samsung müşteri temsilcileriyle paylaşabilir ve karşılaştığınız sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Samsung İletişim Merkezi Müşteri Hizmetleri telefon numarası 444 77 11’dir.

Samsung Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Samsung müşteri hizmetleri numarasını aldıktan sonra akla gelen bir başka soru da doğrudan Samsung müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılacağıdır. Doğrudan Samsung müşteri desteğine bağlanmak için önce 444 77 11 numaralı telefondan Samsung müşteri hizmetlerini arayın. Her gün 08:00 - 20:00 saatleri arasında doğrudan bir Samsung müşteri temsilciler ile iletişime geçebilirsiniz.

Öte yandan Samsung, haftanın her günü 09: 00-20: 00 arasında gerçek zamanlı destek sunmaktadır. Samsung destek sistemine gerçek zamanlı olarak giriş yaparak, Samsung destek ekibine bir sorunun cevabını almak veya bilgi almak istediğiniz bir konu hakkında sorularınızı ileterek kolayca destek alabilirsiniz. Samsung Müşteri Hizmetleri, alanında başarılı hizmetleri ile adını duyurmaktadır.

Samsung Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Samsung Müşteri Hizmetleri haftanın 7 günü hizmet sunan bir birimdir. Telefonla destek almak isteyen müşteriler 08.00 - 22.00 arası 444 77 11’i arayarak sorunlarını iletebilir. Ürün bilgisi almak, arıza kayıtlarını kontrol etmek ve ürün desteği almak için Samsung, bünyesindeki personeli ile hizmet sunmaktadır. Samsung'un son kullanıcı ilişkilerinden olan müşteri hizmetlerine ilave olarak e-posta ile destek de alabilirsiniz. Samsung'un resmi web sitesinde bulunan e-posta sistemini kullanarak ürünlerle ilgili tüm soruları iletebilir ve en kısa sürede cevap alabilirsiniz.

Samsung Hakkında

Samsung, 1938 yılında Lee Byung Chul tarafından kurulan Güney Koreli bir şirkettir. Yönetim kurulu başkanı Lee Kun Hee'dir. Samsung kurucusu Korece Hanja kelimesinin 3 yıldız anlamına geldiğini ve üç yıldızın “büyük, güçlü ve sınırsız” kelimelerini temsil ettiğini söyler. Samsung ismi buradan gelmektedir.