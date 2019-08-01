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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAMSUN (İHA)
01.08.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Samsun’dan bir acı haber daha… Son 2 günde 4 kişi boğuldu…

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Samsun’dan bir acı haber daha… Son 2 günde 4 kişi boğuldu…

Samsun’da, 20 yaşındaki bir genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Samsun’da son 2 günde 3'ü çocuk 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi dikkati çekti.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Albayrak (20), denize girmek için sabah 07.00’de evinden çıktı. Denize gittikten bir süre sonra suya giren Albayrak akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardında sudan çıkarılan genç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak şahıs burada bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON 2 GÜNDE 4 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Samsun’da son 2 günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Dün Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda 3 kuzen girdikleri derede boğularak hayatını kaybetmişti. Bugün ise denizde boğularak hayatını kaybeden şahısla birlikte Samsun’da son 2 günde yaşları 14 ve 20 arasında değişen 4 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

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