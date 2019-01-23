Samsun'daki skandalın ardından o şoför ve hostes gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'daki skandalın ardından o şoför ve hostes gözaltına alındı
GeriGündem Samsun'daki skandalın ardından o şoför ve hostes gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
SAMSUN (İHA)
23.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Samsun'daki skandalın ardından o şoför ve hostes gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'daki skandalın ardından o şoför ve hostes gözaltına alındı

Samsun'da anaokulu servisinde 4 yaşındaki çocuğu unutan servis şoförü ve hostes, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 Ocak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ana okulu öğrencisi 4 yaşındaki Rüzgar D., okul servisinde unutuldu. Yaklaşık 2 saat serviste kilitli kalıp 3 saat de servisle başka öğrencilerin servisi sırasında şehri dolaşan çocuk okula götürülmedi ve daha sonra da servis şoförü ve hostes tarafından fark edildi. Servis şoförü Serbülent A.(56) ve hostes Melek K.(49) akşam çocuğu annesi Gülnur D.'ye (37) teslim ettiklerinde kendisinden özür dileyip çocuğunu serviste kilitli unuttuklarını, altına ıslatıp üşüdüğünü söyledi. Anne Gülnur D., servis şoförü, hostes ve öğretmen Yasemin Ö. hakkında polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili annesinin şikayetçi olduğu şüpheliler, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Olayın dün haber konusu olması üzerine savcılık servis şoförü ve hostesin gözaltına alınması talimatı verdi. Serbülent A. ve Melek K., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şoför ve hostes "taksirle yaralama (okulun servisinde çocuk unutma)" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anaokulu öğrencisi 5 saat serviste unutulduSamsun'un Atakum ilçesinde, anaokulu öğrencisi R.D. (4), servis minibüsünde unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi. Aile, görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Bartın'da feci kaza