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    Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

    SAMSUN (AA)
    06.05.2018 - 01:03 | Son Güncelleme:

    Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    İddiaya göre, 55 M 1230 plakalı minibüsle Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu kavşağında 55 GL 872 plakalı hafif ticari aracın önünü kesen Ramazan A, pompalı tüfekle araca ateş açarak uzaklaştı. 

    Saldırıda yaralanan hafif ticari araçtaki Mevlüt Aygün, yakındaki Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu'na giderek yardım istedi. 

    Yurttakilerin Aygün'e yardım etmeye çalıştığı sırada geri dönen Ramazan A, yurt önündekilere de tüfekle ateş açtı. 

    Saldırıda araçta bulunan Selçuk Yapıcı, Lütfü Güler ve Aygün ile ona yardım etmeye çalışan üniversite öğrencileri Hatice Çetinkaya ve Songül Köse yaralandı. 

    Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Güler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

    Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

    Etiketler: Samsun , silahlı saldırı , haber , gündem
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