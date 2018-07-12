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    Samsun'da şiddetli patlama... İşyerleri yıkıldı, ortalık savaş alanına döndü

    AA
    12.07.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması hasara neden oldu.

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    • Samsunda doğalgaz patlaması
    • Samsunda doğalgaz patlaması
    • Samsunda doğalgaz patlaması
    • Samsunda doğalgaz patlaması

    Alınan bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda bir lokantada yoğun doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

    İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, SAMGAZ ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. SAMGAZ ekiplerinin çalışmasının ardından çevredeki gaz akışı kapatıldı.

    Bomba imha ile olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

    Patlama, çevredeki 7 iş yeri ve 6 araçta hasara yol açtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaralandığı öğrenildi.

    Bazı iş yeri sahipleri olayın ardından gelerek temizlik çalışması yaptı.

    Samsunda şiddetli patlama... İşyerleri yıkıldı, ortalık savaş alanına döndü

    Etiketler: doğalgaz patlaması
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