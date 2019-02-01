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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.02.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Samsun'da şaşırtan olay... Baktığı sokak kedisi başına iş açtı

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Samsun'da şaşırtan olay... Baktığı sokak kedisi başına iş açtı

Samsun’da bir esnaf, baktığı sokak kedisi iş yerinde bir kadını yüzünden tırmalayınca 'taksirle adam yaralamak'tan 2.5 ay hapis cezası aldı.

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  • Kedi tırmığı taksirle adam yaralamak suçu sayıldı
  • Kedi tırmığı taksirle adam yaralamak suçu sayıldı
  • Kedi tırmığı taksirle adam yaralamak suçu sayıldı
  • Kedi tırmığı taksirle adam yaralamak suçu sayıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Samsun’da 22 yıldır GSM sektörüyle uğraşan Ahmet Dilaver, kedilere düşkünlüğüyle biliniyor. Her sabah İlkadım ilçesi 56’lar mevkisinde bir köşe başında aldığı yiyecekleri kedilere yediren Dilaver’in kedi sevgisi başına dert oldu.

Yaklaşık 2 yıl önce Ahmet Dilaver’in eşinin üzerine olan GSM dükkanına 2 kadın müşteri geldi ve bir tablet yüzünden kadın müşteri ve Dilaver arasında tartışma çıktı. Bu sırada dükkanda olan kedilerden biri tartışma nedeniyle kadın müşterinin ayağına doğru gitti.

Kadın müşteri ise iddiaya göre ayağına gelen kediye tekme attı ve havalanan kedi kadının yüzünü tırmıkladı. Bunun üzerine kadın müşteri Dilaver’e dava açtı. Mahkeme sonucunda Dilaver 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz sonucunda Bölge İstinat Mahkemesi Dilaver’in hapis cezasını para cezasına çevirdi. 

“KADIN MÜŞTERİ TABLETİ GELMEDİĞİ İÇİN AŞIRI DERECEDE SİNİRLİYDİ”

Yıllardan beri her sabah sokak kedilerini kendi elleriyle beslediğini ifade eden Dilaver, kedileri çok sevdiğini söyledi. 27 Ocak 2016 tarihinde GSM dükkanına 2 tane kadın müşteri geldiğini aktaran Dilaver, “Kadınlardan bir tanesi bize daha önce bir tablet teslim etmişti.

Tablet garantili olduğu için İstanbul’a göndermiştik. Tablet 20 iş günün de gelmediği için kadına tüketici haklarına gitmesini orada hakkını aramasını söyledim. Kadın müşteri tableti gelmediği için aşırı derecede sinirliydi. Bizi seven kedilerden bir tanesi de iş yerindeydi. Kedi iş yerinde bağrışmayı görünce kadının ayağına doğru gelmeye başladı.

Kadın da kediyi görünce aslan görmüş gibi bağırmaya başladı. Kadın müşteri kediye tekme attı. Daha sonra kedi havalanıp ona karşılık verdi ve yüzünü tırmaladı” dedi. 

“İYİ NİYETİM SUİSTİMAL EDİLDİ” 

Yaşanan olaydan sonra kadının hemen hastaneye gittiğini kaydeden Dilaver, “Hastaneye gittikten daha sonra kadın beni mahkemeye verdi. Mahkemeye gittim yaşanan olayı net bir şekilde anlattığım halde mahkeme beni suçlu buldu. 1. Asliye Mahkemesi bana 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bölge İstinat Mahkemesine müracaat ettim.

Bölge İstinat 1. Ceza Üst Mahkeme bizi 28 Ocak’ta duruşmalı olarak duruşmaya çağırdı ve olayı tekrardan anlattığım halde beni maalesef suçlu buldu. Ama bu sefer hapis cezasını 3 bin lira para cezasına çevrildi. Ben ne iş yerinin sahibiyim ne de kadına karşı kediyi kışkırttım. Kediyi kışkırtan ve tekme atan kadın, cezayı yiyen ben. İyi niyetimizi suistimal ettiler.

Kedilerin sahibi ben değilim. Sadece onlara yemek veriyorum. Suç bireysel olduğu halde, suçu işleyene ceza verilmesi gerekirken ‘taksirle adam yaralamaktan’ ben ceza almış oldum” diye konuştu. 

 

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