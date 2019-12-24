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AA
24.12.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Samsun'da rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi

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Samsun'da rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısının uçması sonucu iki otomobil zarar gördü.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatı, binanın altında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü, bir başka araca da zarar verdi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayda araçlarda hasar oluştu.

Samsunda rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi

 

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