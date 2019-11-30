Samsun'da inanılmaz olay... Anne gözyaşlarına boğuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'da inanılmaz olay... Anne gözyaşlarına boğuldu
GeriGündem Samsun'da inanılmaz olay... Anne gözyaşlarına boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
30.11.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Samsun'da inanılmaz olay... Anne gözyaşlarına boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'da inanılmaz olay... Anne gözyaşlarına boğuldu

Samsun’da birinci katın penceresinden kaldırıma kafa üstü düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki çocuğun ikiz kardeşi de yoldan geçen motosikletli kuryenin aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşması sonucu düşmekten son anda kurtarıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

9
  • Samsun’da birinci katın penceresinden düşen 1,5 yaşındaki ikiz çocuk ağır yaralandı
  • Samsun’da birinci katın penceresinden düşen 1,5 yaşındaki ikiz çocuk ağır yaralandı
  • Samsun’da birinci katın penceresinden düşen 1,5 yaşındaki ikiz çocuk ağır yaralandı
  • Samsun’da birinci katın penceresinden düşen 1,5 yaşındaki ikiz çocuk ağır yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aygün adlı anne ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı.

Bu sırada 1,5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar.

İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı.

Çocuğunu düştüğünü fark eden komşular 112’yi arayarak yardım istedi. Bu sırada komşular ikizlerden Seymen Aygün’ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince panik içinde yardım istediler.

Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29) tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti. İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.

Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından kırıklar oyduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.

Diğer ikizi düşmekten kurtaran kurye Metin Duman, kendisinin de 2 çocuğunun olduğunu, olayı görünce hızlı bir şekilde direğe tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtardığını söyledi.

Çocuğun düşme ve motosikletli kuryenin direğe tırmanma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle