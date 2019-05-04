Samsun'da ilk sahur ne zaman? Samsun'da ilk iftar saati ve ramazan imsakiyesi
11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak. Samsun'da ikamet eden çok sayıda vatandaş da ilk sahurun ve yapacakları ilk iftarın saatini merak ediyor. Peki, Samsun'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İlk sahur ne zaman?
Huzur ve bereket ayı ramazan, 5 Mayıs Pazar günü başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Samsun'da ikamet eden pek çok vatandaş da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte, 2019 Samsun ramazan imsakiyesi...
RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK
Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.
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