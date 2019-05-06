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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Samsun'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri

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Samsun'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun’da da ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Sahuru saat 03.38’de yapan Samsunlular, 2019 Ramazan ayının ilk iftarı için Diyanet’in 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Samsun'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar saatleri

Her yıl tarihi değişiklik gösteren Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. Aynı zamanda mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayını Samsun’da ikamet eden vatandaşlar da büyük bir heyecanla karşıladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikteyse Samsun’da ikamet eden vatandaşlar, iftar sofrasına oturup 2019 Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Peki, Samsun'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar saatleri

 Samsunda ilk iftar saat kaçta İşte il il iftar saatleri

"Ön iftar olarak tabir ettiğimiz öğüne 1-2 adet hurmayla başlamak gerek"

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu, Ramazan ayının yaz mevsimine denk geldiği bu dönemde günlerin uzun, havaların da sıcak olmasıyla birlikte tüm vücut döngüsünün, beslenme düzeninin değişeceğine işaret etti.

Tanoğlu, iftarın, ön iftar, akşam yemeği ve ara öğün olacak şekilde üç öğün olarak planlanabileceğini aktardı.

Tanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ön iftar olarak tabir ettiğimiz öğüne 1-2 adet hurmayla başlayarak düşen kan şekerini biraz yükseltmek faydalı olacaktır. Yanında da 1 kase çorba mideyi rahatlatmaya yardımcı olur. Yağlı ve bol unlu çorbalardan ziyade sebze ve bakliyat içeriği fazla olan hem daha vitaminli hem de mideyi yormayan çorba seçimleri yapılmalıdır.

Bu öğünün ardından 10 dakika kadar beklemek ve sonrasında ızgara, haşlama, fırında pişirme dediğimiz sağlıklı pişirme yöntemleriyle yapılmış et, tavuk, balık veya etli, kıymalı sebze yemeği yanında yoğurt, ayran, salata ve kişiye göre değişecek miktarlarda bulgur pilavı, kepekli makarna veya kepekli pirinç güzel seçimler olacaktır. Pilav yerine 1-2 avuç pide de tercih edilebilir. Unutmayın, 1 avuç pide, 1 dilim ekmek ile eş değerdir. Ara öğün iftardan 1,5-2 saat sonra yapılmalıdır."

 

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