Samsun'da ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun’da da ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Sahuru saat 03.38’de yapan Samsunlular, 2019 Ramazan ayının ilk iftarı için Diyanet’in 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Samsun'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar saatleri
Her yıl tarihi değişiklik gösteren Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. Aynı zamanda mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayını Samsun’da ikamet eden vatandaşlar da büyük bir heyecanla karşıladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikteyse Samsun’da ikamet eden vatandaşlar, iftar sofrasına oturup 2019 Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Peki, Samsun'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte il il iftar saatleri
"Ön iftar olarak tabir ettiğimiz öğüne 1-2 adet hurmayla başlamak gerek"
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu, Ramazan ayının yaz mevsimine denk geldiği bu dönemde günlerin uzun, havaların da sıcak olmasıyla birlikte tüm vücut döngüsünün, beslenme düzeninin değişeceğine işaret etti.
Tanoğlu, iftarın, ön iftar, akşam yemeği ve ara öğün olacak şekilde üç öğün olarak planlanabileceğini aktardı.
Tanoğlu, şu bilgileri verdi:
"Ön iftar olarak tabir ettiğimiz öğüne 1-2 adet hurmayla başlayarak düşen kan şekerini biraz yükseltmek faydalı olacaktır. Yanında da 1 kase çorba mideyi rahatlatmaya yardımcı olur. Yağlı ve bol unlu çorbalardan ziyade sebze ve bakliyat içeriği fazla olan hem daha vitaminli hem de mideyi yormayan çorba seçimleri yapılmalıdır.
Bu öğünün ardından 10 dakika kadar beklemek ve sonrasında ızgara, haşlama, fırında pişirme dediğimiz sağlıklı pişirme yöntemleriyle yapılmış et, tavuk, balık veya etli, kıymalı sebze yemeği yanında yoğurt, ayran, salata ve kişiye göre değişecek miktarlarda bulgur pilavı, kepekli makarna veya kepekli pirinç güzel seçimler olacaktır. Pilav yerine 1-2 avuç pide de tercih edilebilir. Unutmayın, 1 avuç pide, 1 dilim ekmek ile eş değerdir. Ara öğün iftardan 1,5-2 saat sonra yapılmalıdır."
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