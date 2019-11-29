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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)
29.11.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Samsun'da doktorun zor anları

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Samsun'da doktorun zor anları

SAMSUN'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Doktor Gökhan Gök, hastasını muayene ederken araya girip, tahlil sonucu göstermek isteyen Z.B.'nin saldırısına uğradı. Z.B., doktor Gök'ün göğsüne tekme atıp, kaçtı.

Olay, dün sabah Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nde meydana geldi. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Gökhan Gök'ün hasta muayene ettiği sırada gelen Z.B., araya girerek, tahlil sonuçlarını göstermek istedi. 

Doktorun tahlil sonuçlarına öğleden sonra bakıldığını, beklemesi halinde yardımcı olacağını söylediği Z.B. ısrarcı oldu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Elindeki tahlil sonuçlarını doktorun yüzüne fırlatan Z.B., masaya çıkarak, Gökhan Gök'ün göğsüne tekme attı. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesi ile odadan çıkarılan Z.B. kaçtı.

Doktorun şikayeti üzerine polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.      

6 yıllık hekim olduğunu anlatan Gökhan Gök, “Hasta çok sabırsızdı, bir kaç evrakla geldi ve sonuçlarına bakmamı istedi. Kendisinin sıra numarası yoktu.

Ben 'sonuçlara öğleden sonra bakıyoruz, ancak beklersen inisiyatif kullanarak bakabilirim' dedim. Kendisi dışarıda bekledi ve 10 dakikada bir, diğer hastalarımı tedavi ederken odaya girerek tacizde bulundu.

Sürekli olarak muayenemi böldü. Bu esnada dışarıda hastalarla tartışıyordu. Sonrasında elindeki kağıtları sallayarak odaya girdi ve ‘Bak şunlara artık, sabahtan beri herkesinkine baktın’ dedi. Bakamayacağımı ve beklemesi gerektiğini söyledim.

Sonra kağıtları sallayarak, yüzüme fırlattı. Hakaret etti. Ben de kağıtları kendisine geri fırlattım.

Sonra döndü ve masamın üzerine çıkararak, göğsümün ortasına tekme attı. Odadaki arkadaşlardan araya girerek, kavgayı ayıranlar oldu.

Beni, ‘Bu burada bitmez, seninle uğraşacağım’ diyerek, tehdit etti. Şikayetçi oldum" dedi.

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