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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Samsun'da dehşet! Yakınları daireye koştu...

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SAMSUN'da Gökhan Erçin, boşanma aşamasında olduğu karısını vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine daireye gelen yakınları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi'nde meydana geldi. Yeni evlendikleri belirtilen ve aile problemleri yaşadıkları öğrenilen Gökhan Erçin (31) ile eşi Ayşenur Erçin'in(30) boşanma aşamasındaydı.

Bugün saat 06.45'te silah sesleri üzerine çiftin bulunduğu daireye gelen yakınları, genç çifti kanlar içinde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü tespit etti. 

Polisin yaptığı ilk incelemelere göre koca Gökhan Erçin'in önce karısı Ayşenur Erçin'i vurduğu, daha sonra da aynı silahla kendisini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde, olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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