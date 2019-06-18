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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin KALAY- Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)
18.06.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Samsun'da acı olay

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Samsun'da acı olay

SAMSUN'da, dün annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürerek intihar eden Osman T.'nin (44) cenazesi, toprağa verildi.

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  • Samsunda acı olay
  • Samsunda acı olay
  • Samsunda acı olay
  • Samsunda acı olay
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Osman T., annesini ve 3 çocuğunu indirdiği 55 EU 058 plakalı otomobilini Derbent Baraj gölüne sürdü.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Osman T. İçin arama çalışması başlatıldı. Dalgıç polisler tarafından bulunan otomobildeki Osman T.'nin cansız bedeni, kıyıya çıkarılarak Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Osman T.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Osman T. için bugün Bafra ilçesi Alaçam Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Osman T., mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Baraj gölünde yaklaşık 40 metre derinlikte bulunan otomobil ise henüz kıyıya çıkarılmadı.

Yakınlarını indirip aracı baraj gölüne sürdüSamsun'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü.Osman T.'nin (44) cansız bedenine ulaşıldı.
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