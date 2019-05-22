Samsun yanıtı: ‘Devlet töreni değildi’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs’ta Samsun’daki devlet törenine katılmamalarına ilişkin eleştirilere grup toplantısında yanıt verdi. Akşener, “Katılmadığımız o tören bir devlet töreni değil iktidar partisi ve iktidarının şovuydu” dedi.
Akşener, şunları söyledi:
‘SAMİMİYETİ YOK’
“Zübeyde Hanım’ın, peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini hastanelerden, stadyumlardan, havalimanlarından, çiftliklerden silenlerin 23 Haziran’da ihtiyaç duydukları oylar yüzünden soluğu Samsun’da almaları tam anlamıyla riyadır.
6 Mayıs darbesiyle YSK eliyle Türk milletinin iradesini yok sayanın, Türk milletinin varlığına kastetmiş bir teröriste özgürlükler verip, üç gün sonra da ‘Haydi gelin Samsun’a gidelim’ diyenin her şeyden önce tutarlılığı, samimiyeti yoktur.
Keşke Sayın Erdoğan o törene ‘Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla katılsaydı. Ama bizi yanıltmadı, AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle boy gösterdi. Evet, Samsun’daki o ‘parti toplantısına’ katılmadık. Çünkü; milli bir destanla ilgili şovu da, riyayı da, siyasi kurnazlığı da reddediyoruz.
6 Mayıs’ta YSK üzerinden, milletimizin iradesine bir darbe yapılmıştır. Hiçbir yalan bu hakikati değiştiremez. Mesele apaçık ortadadır. 6 Mayıs, 28 Şubat’ın kopyasıdır. 6 Mayıs’ta, millet iradesi ‘hack’lenmiştir.”
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