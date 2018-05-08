Samsun ilk sahur saati | Samsun'da sahur ve iftar vakitleri

Samsun iftar ve sahur saatleri, Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala araştırılan konular arasında yer aldı. Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve iftarlarını ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, Samsun sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre binlerce vatandaşın merakla sorguladığı Samsun sahur ve iftar saatleri imsakiyesi

Samsun'da sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Niyet etmek için uyanacakları saati merak eden binlerce vatandaş, Samsun sahur ve iftar saatleri bilgisini edinmek istiyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Samsun'da ilk sahur ve iftar saatleri bilgisi SAMSUN İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:21 05:09 12:37 16:32 19:54 21:34 17 Mayıs Perşembe 03:19 05:08 12:37 16:32 19:55 21:35 18 Mayıs Cuma 03:18 05:07 12:37 16:33 19:56 21:37 19 Mayıs Cumartesi 03:16 05:06 12:37 16:33 19:57 21:38 20 Mayıs Pazar 03:15 05:05 12:37 16:33 19:57 21:39 21 Mayıs Pazartesi 03:13 05:04 12:37 16:33 19:58 21:41 22 Mayıs Salı 03:12 05:03 12:37 16:34 19:59 21:42 23 Mayıs Çarşamba 03:11 05:03 12:37 16:34 20:00 21:44 24 Mayıs Perşembe 03:09 05:02 12:38 16:34 20:01 21:45 25 Mayıs Cuma 03:08 05:01 12:38 16:35 20:02 21:47 26 Mayıs Cumartesi 03:07 05:00 12:38 16:35 20:03 21:48 27 Mayıs Pazar 03:06 05:00 12:38 16:35 20:04 21:49 28 Mayıs Pazartesi 03:05 04:59 12:38 16:35 20:05 21:51 29 Mayıs Salı 03:04 04:59 12:38 16:36 20:05 21:52 30 Mayıs Çarşamba 03:02 04:58 12:38 16:36 20:06 21:53 31 Mayıs Perşembe 03:01 04:58 12:38 16:36 20:07 21:54 1 Haziran Cuma 03:00 04:57 12:38 16:37 20:08 21:56 2 Haziran Cumartesi 03:00 04:57 12:39 16:37 20:09 21:57 3 Haziran Pazar 02:59 04:56 12:39 16:37 20:09 21:58 4 Haziran Pazartesi 02:58 04:56 12:39 16:37 20:10 21:59 5 Haziran Salı 02:57 04:56 12:39 16:38 20:11 22:00 6 Haziran Çarşamba 02:56 04:55 12:39 16:38 20:11 22:01 7 Haziran Perşembe 02:56 04:55 12:40 16:38 20:12 22:02 8 Haziran Cuma 02:55 04:55 12:40 16:39 20:13 22:03 9 Haziran Cumartesi 02:55 04:55 12:40 16:39 20:13 22:04 10 Haziran Pazar 02:54 04:54 12:40 16:39 20:14 22:05 11 Haziran Pazartesi 02:54 04:54 12:40 16:39 20:14 22:06 12 Haziran Salı 02:53 04:54 12:40 16:40 20:15 22:06 13 Haziran Çarşamba 02:53 04:54 12:41 16:40 20:15 22:07 14 Haziran Perşembe 02:53 04:54 12:41 16:40 20:16 22:08