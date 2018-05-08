Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Samsun ilk sahur saati | Samsun'da sahur ve iftar vakitleri

    Samsun ilk sahur saati | Samsun'da sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Samsun iftar ve sahur saatleri, Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala araştırılan konular arasında yer aldı. Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve iftarlarını ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, Samsun sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre binlerce vatandaşın merakla sorguladığı Samsun sahur ve iftar saatleri imsakiyesi

    Samsun'da sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Niyet etmek için uyanacakları saati merak eden binlerce vatandaş, Samsun sahur ve iftar saatleri bilgisini edinmek istiyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Samsun'da ilk sahur ve iftar saatleri bilgisi

    SAMSUN İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:2105:0912:3716:3219:5421:34
    17 Mayıs Perşembe03:1905:0812:3716:3219:5521:35
    18 Mayıs Cuma03:1805:0712:3716:3319:5621:37
    19 Mayıs Cumartesi03:1605:0612:3716:3319:5721:38
    20 Mayıs Pazar03:1505:0512:3716:3319:5721:39
    21 Mayıs Pazartesi03:1305:0412:3716:3319:5821:41
    22 Mayıs Salı03:1205:0312:3716:3419:5921:42
    23 Mayıs Çarşamba03:1105:0312:3716:3420:0021:44
    24 Mayıs Perşembe03:0905:0212:3816:3420:0121:45
    25 Mayıs Cuma03:0805:0112:3816:3520:0221:47
    26 Mayıs Cumartesi03:0705:0012:3816:3520:0321:48
    27 Mayıs Pazar03:0605:0012:3816:3520:0421:49
    28 Mayıs Pazartesi03:0504:5912:3816:3520:0521:51
    29 Mayıs Salı03:0404:5912:3816:3620:0521:52
    30 Mayıs Çarşamba03:0204:5812:3816:3620:0621:53
    31 Mayıs Perşembe03:0104:5812:3816:3620:0721:54
    1 Haziran Cuma03:0004:5712:3816:3720:0821:56
    2 Haziran Cumartesi03:0004:5712:3916:3720:0921:57
    3 Haziran Pazar02:5904:5612:3916:3720:0921:58
    4 Haziran Pazartesi02:5804:5612:3916:3720:1021:59
    5 Haziran Salı02:5704:5612:3916:3820:1122:00
    6 Haziran Çarşamba02:5604:5512:3916:3820:1122:01
    7 Haziran Perşembe02:5604:5512:4016:3820:1222:02
    8 Haziran Cuma02:5504:5512:4016:3920:1322:03
    9 Haziran Cumartesi02:5504:5512:4016:3920:1322:04
    10 Haziran Pazar02:5404:5412:4016:3920:1422:05
    11 Haziran Pazartesi02:5404:5412:4016:3920:1422:06
    12 Haziran Salı02:5304:5412:4016:4020:1522:06
    13 Haziran Çarşamba02:5304:5412:4116:4020:1522:07
    14 Haziran Perşembe02:5304:5412:4116:4020:1622:08
    Etiketler: samsun iftar saatleri , samsun sahur vakitleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri