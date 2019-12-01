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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İDRİS EMEN
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Samsat’ta yeni hayat

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Samsat’ta yeni hayat

ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinin büyük bir kısmı 2017 ve 2018’de meydana gelen depremlerle harabeye döndü. Yaşamlarına konteynerlerde devam eden Samsatlılar geçtiğimiz ay kalıcı konutlarına kavuştu.

Samsat 1988 yılında baraj suları altında kalınca devlet tarafından yeni bir şehir kuruldu. Samsatlılar 2017 ve 2018’de meydana gelen iki depremle bir kez daha evlerinden oldu. İlçedeki binaların büyük çoğunluğu yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Samsat halkı önce çadırlara, daha sonra konteynerlere taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapımlarına başladığı kalıcı konutlardan 394’ü geçtiğimiz ay Samsatlılar’a teslim edildi.

Samsat’ta yeni hayat

Üç yıl konteynerde kalan Hanım Bozaner yeni evine kavuşmanın mutluğunu şöyle anlattı: “Konteynerde hayat çok zordu. Küçücük bir alanda yaşamak, bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundaydık. Konteynerde elektrik ve su faturası ödemiyordum. Buna rağmen evimin anahtarını alır almaz evime taşındım. En çok arkadaşlarımı evime davet etmeyi, evimde yemek yapmayı özlemişim. Şimdi arkadaşlarım bana geliyor, ben onlara gidiyorum. Eskiden evim yoktu şimdi evim var.”

Samsat’ta yeni hayat

Aysel Tepe ise “Çocuklarımız ziyarete geldiğinde aynı gün geri gidiyorlardı. Şimdi evimiz var, yatıya kalabiliyorlar. Önümüzdeki kışı evimde geçireceğim için çok mutluyum” dedi.

Samsat’ta yeni hayat

OKULLARINA KAVUŞTULAR

Konteyner okula gitmek zorunda kalan öğrenciler de okullarına kavuştu. Samsat’ın yeni okullarında öğrenciler için futbol sahaları ve konferans salonları da yapıldı.

Depremin yıktığı Samsat’ın çarşısı da yenilendi. 20 Yıllık esnaf Hacı Yusuf Altun, “Birinci depremde dükkanım hasar gördü. İkinci depremde dükkanımız yan yattı. Yaklaşık 1 yıl çadırda ticaret yaptık. Valilik desteğiyle yeni dükkanlar yaptık. Bu durum şehrin ticaret hayatına da yansıdı” diye konuştu.

713 HAK SAHİBİ BEKLİYOR

Samsat’ta 107’si şehir merkezi, 606’sı köylerde olmak üzere toplam 713 hak sahibi daha yeni konutlar için bekliyor. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat şehirdeki son durumu şöyle anlatıyor: “Depremlerde evleri ağır hasar görmüş ancak imar problemlerinden dolayı henüz evleri yapılmamış hak sahipleri var. Bu sorunun çözümü için formül arayışı devam ediyor. Öte yandan Samsat’a yeni bir belediye ile kaymakamlık binası, kapalı spor salonu ve taziye binası yapılacak.”

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