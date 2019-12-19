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Samsa isminin anlamı nedir? Samsa ne demek?
Samsa ne demek sorusu Kuruluş Osman dizisiyle beraber gündemde yer alan konulardan oldu. Samsa kelimesinin sözlükteki karşılığını öğrenmek isteyenler, Samsa'nın Türk Dil Kurumu'nda (TDK) geçip geçmediğini sorguluyor. Peki, Samsa isminin anlamı nedir? Samsa ne demek? İşte, Samsa isminin anlamı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Kuruluş Osman'da Samsa Çavuş karakterinin yer almasıyla Samsa adının anlamına yönelik araştırmalar hız kazandı. TDK sözlüğüne göre hamur tatlısı anlamına gelen Samsa kelimesi erkek çocuğu ismi olarak yer alır.
Samsa ismi, TDK kaynalarına göre, baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı anlamına gelmektedir. Baklava dilimi anlamına da gelmektedir.
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