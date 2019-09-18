Şampiyonlar Beştepe’de
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ile dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk’ü dün Beştepe’de kabul etti.
Erdoğan, yarım saat süren görüşmede gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile bronz madalya elde eden Sevilay Öztürk’ü başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan dün ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu da kabul ederek bir süre görüştü.
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