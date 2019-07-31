Şampiyon kardeşlerle selfie
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nisan ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 2019 Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası’nda Genç Bayanlar Tuishou 48 kilogramda Avrupa Şampiyonu olan Edanur Çağlar ile Büyük Erkekler Geleneksel Duilien dalında Avrupa Şampiyonu olan Enes Çağlar’ı dün TBMM’de kabul etti.
Şampiyon kardeşler Edanur ve Enes’i başarıları dolayısıyla kutlayan Kılıçdaroğlu, “Büyük bir başarı gösterdiniz. Çok çalışarak ülkemizin bayrağını dalgalandırdınız, madalyaları Türkiye’ye getirdiniz. Şimdi sizlerden dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Çocukların yatağa aç girmediği, gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabildiği, spor yapabildiği ve uluslararası başarılar elde ettiği bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Siz de dünya şampiyonluğu için çok çalışın, biz desteğe hazırız” dedi.
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