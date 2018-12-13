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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriGündem Şampiyon dansçının nişanlısının paylaşımı yürek burktu: 'Biz birdik, ayrılmazdık'
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İHA
13.12.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Şampiyon dansçının nişanlısının paylaşımı yürek burktu: 'Biz birdik, ayrılmazdık'

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Şampiyon dansçının nişanlısının paylaşımı yürek burktu: 'Biz birdik, ayrılmazdık'

Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa dünya şampiyonu Cem Demir'in nişanlısının sosyal medyadan yaptığı "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Sensiz olmuyor aşkım, ne olur gel, ölüyorum" paylaşımı yürekleri sızlattı.

Rusya'da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami'de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.'sü, Bosna Hersek'te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.'sü ve Türkiye'de yapılan 4 dans şampiyonasında birinci olan Cem Demir (25), 10 Aralık günü bir dans etkiliği için geldiği Adana'da kaldığı apartmanın 4. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Demir, memleketi Muğla'nın bodrum ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Baba Asım Demir oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını evini ve eşyasını bile aldığını söylemişti.

Şampiyon dansçının nişanlısının paylaşımı yürek burktu: Biz birdik, ayrılmazdık
Nişanlısı kendisi gibi dansçı olan Melisa Sahra Katılmış da hem Adana'da hem de Bodrum'daki cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuş "Aşkım buz gibi olmuş, o ölmedi neden ona buz gibi yere koydunuz" diyerek feryat etmişti.

Şampiyon dansçının nişanlısının paylaşımı yürek burktu: Biz birdik, ayrılmazdık

Katılmış, sosyal medya hesabından da yine çok duygusal mesajlar paylaştı. Cem Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Katılmış, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Nasıl olacak nasıl yaşayacağım bilmiyorum seni rüyamda gördüm. 'Üşüyorum aşkım' diyordun kalbim çok hızlı attı ve kalktığımda biliyordum ki yoktun. Ama fark ettim ki sen hep benimlesin kalbime bana güç veriyorsun. Rüyama hep gir, rüyalarımda hep benim ol. Senin gibi kim bakacak bana kim sevecek beni söyle. Bana asla kimse senin gibi bakamaz, beni kimse senin gibi sevemez kimse yakışmaz yanıma kimse. Bir tanem aşkım seni hep sevecek olan kek aşkın. Sensiz olmuyor aşkım. Ne olur gel ölüyorum" notlarını düştü. Bu notları okuyan birçok takipçisinin üzüntülerini dile getiren yorumlar yaptığı görüldü.

Şampiyon dansçının nişanlısının paylaşımı yürek burktu: Biz birdik, ayrılmazdık

İntihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in son dans görüntüleri ortaya çıktı
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