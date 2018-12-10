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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA (İHA)
10.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Şampiyon Cem'in son dansı ortaya çıktı! ‘Benim aşkım ölmedi…’

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Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in son dans görüntüleri ortaya çıktı. Dün nişanlısının cenazesini morg önünde beklerken "Buz gibi olmuş, benim aşkım ölmedi neden buz gibi yere koymuşlar" diye ağıt yakan Melisa Sahra Katılmış'ın Cem Demir'in kazağını omzunda taşıdığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis zemine düşen şahsın Rusya'da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami'de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.'sü, Bosna Hersek'te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.'sü ve Türkiye'de yapılan 4 dans şampiyonasında 1. olan Cem Demir olduğunu belirledi. Polis yaptığı araştırmada Demir'in düşmediğini, İstanbul'dan Adana'ya bir dans programına katıldığı ve daha sonra gittiği arkadaşlarının evinde bir süre ağladıktan sonra "Babama iyi bakın, hâlâ ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyerek balkona çıkıp intihar ettiği öne sürüldü. Cem Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KAZAĞINI OMUZUNDAN İNDİRMEDİ

Morga Demir'i çok seven arkadaşlarının yanı sıra nişanlısı Melisa Sahra Katılmış da geldi. Katılmış uzun süre "Aşkım ölmedi, o yaşıyor, o kalkıp gelecek onu ameliyat ettireceğim" diye ağladı. Onu arkadaşları ve yakıları teskin etmeye çalıştı. Katılmış bir süre sonra da morga girerek nişanlısının cenazesini gördü. Ancak buna rağmen onun öldüğüne inanmayarak, "Aşkım buz kesmiş. Neden onu buz gibi yere koymuşlar. Ben onu ameliyat ettireceğim o ölmedi" diye ağlamıştı. Katılmış'ın omuzundan hiç düşürmediği mavi kazağın da nişanlısı Demir'e ait olduğu öğrenildi. Katılmış, morg önünde o kazağı omzundan hiç düşürmeyip gözyaşı dökmüştü.

Şampiyon Cemin son dansı ortaya çıktı ‘Benim aşkım ölmedi…’

SON DANSI ORTAYA ÇIKTI

Cem Demir'in cenazesi otopsinin ardından babası Asım Demir tarafından alınarak dün akşam Bodrum'a götürüldü. Demir'in Adana'ya gelip yaptığı dansın da görüntüleri ortaya çıktı. Demir, görüntülerde son dansı olacağından habersiz etrafında toplanan kalabalığın alkışları arasında dans ediyor.

Şampiyon Cemin son dansı ortaya çıktı ‘Benim aşkım ölmedi…’


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