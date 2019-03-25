Samer’in suçu ne?

DOSYADAKİ bilgilere göre, Suriye’den kaçarak Türkiye’ye gelen Samer El Naser, 2016’da Hayrettin Oralı ile evlenerek Bursa’da yeni bir hayat kurdu. Bu evlilikten üç yaşında bir çocuğu bulanan El Naser, ikinci çocuğuna hamile kaldı. Türk vatandaşlığına geçmek için yasal süreyi bekleyen El Naser, kişisel verilerini güncellemek için 12 Mart’ta eşiyle birlikte Bursa İl Göç İdaresi’nin Yıldırım ilçesindeki ek hizmet binasına gitti. El Naser’in işlemleri devam ederken iddiaya göre dışarıda bekleyen eşi, ‘engelli bir vatandaşa yardım edilmesi’ konusunda görevli memurla tartışma yaşadı. Tartışma üzerine Yüsra D. isimli görevli, içeride işlem sırası bekleyen gruba Arapça “Dışarıda bekleyen Türk’ün eş kim?” diye seslendi. El Naser’in, kendi eşi olduğunu söylemesi üzerine iddiaya göre görevli memur, “Sen dışarı çık, burada işin yok, seni sınır dışı edeceğiz” dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

El Naser ağlayarak eşinin yanına gitti. İddiaya göre, El Naser’in yanına gelen Nurhan Ö. ve Yüsra D. isimli iki kadın memur, “Amirimiz karar verdi, seni sınırdışı edeceğiz” dedi. Oralı ise eşinin hamile olduğunu ve 3 yaşında çocuklarının bulunduğunu anlattı. Görevli memurlar, El Naser hakkında ‘görevli memura mukavemet’ iddiasıyla şikâyette bulundu. Polisler çifti gözaltına alarak Ertuğrul Gazi Polis Karakolu’nda ifadelerini aldı. Eşiyle birlikte serbest bırakılan El Naser, işlemlerini tamamlamak ve kimliğini almak için tekrar Göç İdaresi binasına geldi. İddiaya göre, El Naser ve eşi kurumdan kovuldu. Çift evlerine döndü. Saat 16.45 sıralarında evlerine bir polis gelerek, ‘eksik imzalarının bulunduğunu belirterek karakola gelmelerini’ söyledi. El Naser karakolda gözetim altına alınırken avukatları ise ‘sınır dışı ve gözetim’ kararına itiraz etti. İddiaya göre 13 Mart saat 03.30’a kadar karakolda ayakta bekletilen El Naser’in erken doğum süreci başlayınca hastaneye sevk edildi.

‘KARAR SEHVEN’ DENİLDİ

El Naser, hastanede doğum sürecini yaşarken Göç İdaresi yetkilileri kendilerine eksik bilgi verildiğini, bu nedenle kararın sehven alındığını belirterek, sabah saatlerinde ‘sınır dışı edilme’ kararının kaldırıldığını açıkladı. Bu sırada hastanede doğum gerçekleşti ancak bebek durumunun kritik olması nedeniyle yoğun bakımına alındı. 1 kilo 40 gram olarak dünyaya gelen bebek, 22 Mart’ta hayatını kaybetti.

El Naser’in avukatı Gamze Pamuk Ateşli, Bursa Göç İdaresi çalışanlarından Nurhan Ö. ve Yüsra D. ile çifti gözaltına alıp, sağlık kontrolü yaptırmadığı belirtilen emniyet görevlileri hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’, ‘iftira’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Polis merkezine götürülen müvekkilimin uzun süre ayakta durmasından, yaşadığı üzüntüden, travmadan, uğradığı hakaretlerden ve tartaklanmadan dolayı doğum işlemi başlamış, bebeği altı aylık doğmuş ve 22 Mart tarihinde vefat etmiştir” iddiasında bulundu.

SINIR DIŞI EDİLEMEZLER ARASINDA

Hürriyet’e bilgi veren avukat Ateşli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55. maddesine göre ‘hamilelik durumu’ bulunan mülteciler hakkında sınır dışı kararı verilmeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Yasa hükümlerine rağmen müvekkilim hakkında ‘kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit’ oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilme kararı verilmiştir. Bu keyfi bir karardır. Kaldı ki El Naser’in yaptığı hiçbir şey ya da eylem bulunmamaktadır. Görevli memur müvekkilimin Türk eşiyle tartıştığı halde, hukuka ve yasaya aykırı bir şekilde Suriyeli eşi cezalandırma yoluna gidilmiştir.”

HAMİLE MÜLTECİ SINIR DIŞI EDİLEMEZ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre “Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar” şöyle tarif ediliyor:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar,

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları,

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları.